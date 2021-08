Hazır giyim devi Inditex Türkiye'den alımı artırıyor

Takip Et

Yener KARADENİZ



Dünyanın en büyük hazır giyim gruplarından İspanyol Inditex, Türkiye’den alım miktarını yüzde 20’den 25’e çıkardı. 10 yıl önce yüzde 7’lerde olan miktarın söz konusu orana yükselmesindeki en büyük etkenin, özellikle geçen yıl başlayan salgın nedeni ile tedarik zincirinin kırılması ve yakından tedarikin önem kazanması olduğu belirtiliyor. Şirket, hali hazırda alımının yüzde 54’ünü başta Türkiye olmak üzere İspanya, Fas ve Tunus’tan gerçekleştiriyor. Kalan kısmı ise Çin, Bangladeş, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerden yapılıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde salgının seyrine göre Türkiye’den alımın artacağını dile getirdi. Söz konusu gelişme, İspanya’ya gerçekleştirilen ihracat rakamlarına da yansıdı. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde en yüksek ihracat artışı İspanya pazarında görüldü. Ülkeye ihracat bu dönemde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 54, 2019’un aynı dönemine göre ise yüzde 8,7 artarak 1 milyar 470 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ihracatın çok büyük bir kısmının Inditex tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bünyesinde 8 marka var

Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ve Uterque olmak üzere 8 markayı bünyesinde bulunduran Inditex Grubu’nun Türkiye’de 208, dünyada ise 6 bin 829 civarında mağazası bulunuyor. Dünya çapında bin 805 tedarikçi ve 8 bin 543 fabrika ile çalışan grubun satışı, geride bıraktığımız yıl salgın nedeni ile önemli oranda azalmıştı. 77 milyar dolar serveti ile dünyanın en zengin 11. iş insanı olan Amancio Ortega’nın sahibi olduğu grubun 2020 satışları, salgının etkisi ile 2019’a göre yüzde 28 düşerek 20,4 milyar Euro’ya gerilemiş, bu yılın ilk çeyreğinde ise geliri, toparlanmanın etkisi ile geçen yıla göre yüzde 56 artarak 4.9 milyar Euro’ya yükselmişti.

Alım miktarı yüzde 25 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, İspanya’ya gerçekleştirilen ihracattaki artışın sebebinin Inditex olduğunu söyledi. Salgın döneminde alımının önemli bir kısmını Türkiye’ye kaydıran grubun alım miktarını yüzde 20’den 25’e çıkardığını dile getiren Fayat, önümüzdeki dönemde de söz konusu artışın devam etmesini beklediklerini söyledi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de, geçen yıl tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgın nedeni ile grubun satışlarının önemli oranda düştüğünü, bunun da iki ülke ihracatına yansıdığını söyledi. Gültepe, “Daha önce alımları bir gerçekleştiriyor, bir durduruyordu. Açılmalarla birlikte normal seyrine döndü. Bizim de sektör olarak ihracatı her sene yüzde 10 artırma gibi bir hedefimiz var. Tedarikte de Türkiye ön plana çıkınca, bunun sonuçlarını görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

‘Fast fashion’la, artış sürer’

Inditex grubunun Türkiye’den toplam alımının yüzde 20’ye yakın kısmının Ege Bölgesi’nden gerçekleştirildiğini söyleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Recep Burak Serttaş, grubun rakiplerine oranla çok daha iyi durumda olmasından alımını sürekli artırdığını söyledi. Serttaş, “Bu artışın devam edeceğini düşünüyorum. Bizim ihracatımızın yüzde 20’si İspanya’ya yapılıyor. İspanya her daim yükselecek bir pazar. Fast fashion devam ettiği sürece İspanya’ya olan ihracat da her daim artacaktır” derken, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Gürkan Tekin de “Pandeminin ne getireceğini kimse bilemiyor. Salgının seyri sakin şekilde devam ederse yükseliş sürer. Ancak eylülde yeniden bir kapanma olursa bir geri çekilme olur. Ama her durumda onların rotası bize çevrilmiş durumda ve Türkiye bu konuda avantajlı” ifadelerini kullandı.