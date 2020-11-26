Haznedar Refrakter'in patronu Zekai Erez: Darboğazda olduğumuz için satmadık

Erez Ailesinin sahibi olduğu Haznedar Refrakter, yüzde 60 hissesini alanında dünyanın en büyüklerinden biri olan Fransız Imerys’e sattı.

Bir dönemin Sanayi Bakanı Yalım Erez’in ortağı olduğu Haznedar Refrakter’in devri için Rekabet Kurulu’ndan da onay alındı. Rekabet Kurumu Haznedar Refrakter Sanayi, Durer Refrakter ve Vender Endüstriyel Malzemeleri’nin tek kontrolünün Calderys Deutschland GmbH tarafından devralınması işlemine izin verdi. Fransız Imerys grubuna bağlı Calderys’e yapılacak hisse devri için işlemlere başlandı.

Yüzde 40 oranında hissenin Erez ailesinde kaldığı Haznedar Refrakter’in ortaklarından Zekai Erez, “Dört nesildir tüm kontrol bizim ailemizdeydi. Yürümeyi fabrikada öğrendim, abimle ben çocukluğumuzu gençliğimizi şirkette geçirdik. Kızımı evlendirmiş gibi hissediyorum. Hisselerimizin büyük kısmını satmak hepimizi duygulandırdı” dedi.

Şirketi daha ileriye götürmek üzere gelen teklif doğrultusunda satışa karar verdiklerini söyleyen Zekai Erez sözlerini şöyle sürdürdü: “Sıfır kredi borcu olan, yüksek karlılığa sahip bir şirketiz. Hammadde ve mamulde önemli stoklarımız var. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışlarımız yüksek oranda devam ediyor. Teknoloji ve kapasitesiyle dünyanın sayılı tesislerinden birine sahibiz. Mali darboğaz veya yönetilemediği için ortaklığa gitmedik. Bizi daha ileriye götürecek global bir şirketle el sıkıştık.”

Ortağımızla yeni yatırımlar yapabiliriz”

Imerys yüzde 60’la çoğunluk hisseyi alsa da yapılan anlaşma sonucu yönetimde eşit oranda söz sahibi olunacak. Yeni yapıda genel müdürlüğü Yalım Erez’in oğlu Salih Erez, satış ve pazarlamayı bir diğer oğlu Mert Erez, ihracatı ise Zekai Erez’in kızı Erzen Erez üstlenecek.

Satıştan elde edilecek gelirin yine yatırımlarda kullanılması planlanıyor. “Sanayiciyiz biz yerimizde duramayız” diyen Erez, “Makedonya’da bulunan Vardar Dolomit dünyanın alanında ilk üç tesisinden biri. Dolomit tuğlada az sayılı üreticilerdeniz. Bu faaliyetimiz devam edecek. Ortağımızla Türkiye ve dünyada yeni yatırımlar da yapabiliriz” dedi.

Türkiye’nin ilk özel sektör kuruluşlarından

Isıya dayanıklı tuğla üretimi yapan şirket, Türkiye’nin ilk özel sektör kuruluşları arasında yer alıyor. 1929 yılında inşaat tuğlası ve kiremit üretmek amacıyla kuruldu. 1933 yılında sanayileşme hamlesi döneminde samot bazlı refrakter üretimine geçti. 1952 yılında aile satın alarak, dönemin en modern tesisini kurdu ve yüksek kalitede refrakter üretimine başladı. Makedonya’da Vardar Dolomite adıyla şirket kurarak yurtdışına yatırım yapan ilk Türk refrakter üreticisi oldu.

Yeni fabrika 100 milyon dolara kurulmuştu

Şirket, kapasiteyi genişletmek ve modernleştirmek üzere fabrikayı 2001 yılında ismini aldığı Bahçelievler Haznedar’dan Çerkezköy’e taşıdı. 100 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen yeni fabrika 20 bin metrekare kapalı alana sahip. Haznedar’da bulunan değerli arazide ise inşaat projesi yapıldı.

Imerys’ten dev yatırım

2019'da yüzde 40'ı ihracattan olmak üzere 64 milyon dolar gelir elde eden şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karının ise 17 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Imerys’in anlaşmayla ilgili ağustos ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya yakınlığıyla stratejik avantaj sağladığını belirterek "Türkiye'de önemli bir marka değerine ve piyasa payına sahip olan Haznedar Refrakter Sanayii ile birlikte şirket olarak büyüyen Türk pazarında pozisyonumuzu artırmayı düşünüyoruz" ifadesine yer verilmişti.