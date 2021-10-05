HBO Max, Türkiye’de yayın için tarih verdi

Ücretli aboneliğe dayanan dizi-film platformu HBO Max için beklenen Türkiye duyurusu resmen yapıldı. ABD’nin önde gelen paralı televizyon kanallarından biri olan HBO (Home Box Office), geçen yılın mayıs ayında dijitalde HBO Max olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Arkasında WarnerMedia yer alan video servisi HBO Max, giriş yaptığı pazarları ciddi şekilde artırıyor. Bugün yapılan açıklama ile servisin Hollanda, Türkiye, Yunanistan, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi bölgelere 2022’de açılacağı açıklandı.

Servis 26 Ekim’de ise İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya, İspanya ve Andorra merkezli olarak kullanımda olacak. Avrupa’da büyük bir çıkış planlayan servisin henüz Türkiye ücreti bilinmiyor. Servisin İspanya’daki ücretinin aylık 9 euro, Norveç’teki ücretinin ise 10 dolar olacağı söyleniyor. Ancak Türkiye’de birçok yabancı şirketin yaptığı gibi özel ücretleme bekleniyor.

Yerli dizi Şahsiyet de HBO Max’te

Türkiye’ni uluslararası Emmy Ödüllü dizisi "Şahsiyet" Meksika yapımı uyarlamasıyla bu ay HBO Max'te izleyicilerle buluşuyor. "Şahsiyet"in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu 10 bölümlük dizinin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd Entertainment üstlenecek.