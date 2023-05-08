Hedef Afrika’da 30 milyon $'lık anlaşmaya imza
HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon’un düzenlediği Hedef Afrika/ Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı, 29-30 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar ve ardından yapılan fabrika gezilerinden sonra Türk ve Afrikalı iş insanları toplamda 30 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.
HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon’un düzenlediği Hedef Afrika/ Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı, 29-30 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar ve ardından yapılan fabrika gezilerinden sonra Türk ve Afrikalı iş insanları toplamda 30 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.
Afrikalı alıcılar özellikle inşaat ürünlerine rağbet gösterdiler. HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Siraç Tanır, “Bugünden Afrika ile atılacak adımlar çok önemli. Bugün kurulacak köprüler, geleceğin en önemli coğrafyası olan Afrika’da çok önemli birlikteliklerin temelini atacak” dedi.