Hedef Afrika’da 30 milyon $'lık anlaşmaya imza

HBS Mimarlık ve HBS Uluslararası Organizas­yon’un düzenlediği Hedef Afrika/ Kıtalararası İşbirliği Fuarı ve B2B Konferansı, 29-30 Nisan’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar ve ardından yapılan fabrika gezilerinden sonra Türk ve Afri­kalı iş insanları toplamda 30 mil­yon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Afrikalı alıcılar özellikle in­şaat ürünlerine rağbet gösterdi­ler. HBS Mimarlık ve HBS Ulus­lararası Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Siraç Tanır, “Bu­günden Afrika ile atılacak adım­lar çok önemli. Bugün kurula­cak köprüler, geleceğin en önem­li coğrafyası olan Afrika’da çok önemli birlikteliklerin temelini atacak” dedi.