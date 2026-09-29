Hedef Holding 1,1 milyar TL'lik borcunu ödeyemedi

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Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1 milyar 79 milyon 264 bin 813 TL tutarındaki BPP borçlanmasını vadesinde ödeyemediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, ödeme güçlüğünün nedenleri arasında piyasada daralan finansman koşullarını ve hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturmanın ardından kaynaklara erişimde yaşanan sorunları gösterdi.

Soruşturma kapsamında hakim ortağın bazı malvarlıklarına tedbir uygulanırken, Hedef Holding ve iştiraklerindeki payları için de el koyma kararı verildi. Şirket, bunun payların mülkiyetinde değişiklik yaratmadığını ve adli tedbir niteliğinde olduğunu belirtti.

Alınan kararların ortaklardan sağlanabilecek mali desteği olumsuz etkilediği, ortakların yatırım yaptığı bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesinin de kaynaklara erişimi engellediği kaydedildi.

Borcun vadesi için başvuru yapıldı

Hedef Holding, ödeme yapılamamasının ardından aynı gün borcun vade ve koşullarının değiştirilmesi için ilgili kurumlara başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Konu borcun vade ve koşullarının, uygun görülecek teminat ve koşullarla temdit edilmesi için 28.09.2026 tarihinde ilgili kurumlara başvuru yapılmıştır. Kurumlarla iletişim halinde süreç takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.