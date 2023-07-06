Hedef Holding DORinsight’ı satın aldı

Çatısı altında yer alan 6’sı halka açık 20’den fazla grup şirketiyle finans sektörünün gelişimine katkı sunan ve Türkiye’nin önde gelen yatırım grupları arasında yer alan Hedef Holding’in grup şirketlerinden İdeal Finansal, DORinsight’ı satın aldı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da bildirilen anlaşma, şirket paylarının tamamı için 10.032.552 TL üzerinden gerçekleşti. Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İdeal Finansal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Araştırma sektörüne online araştırma geleneğini getiren DORinsight, Napolyon paneliyle araştırma sektörüne hız ve geniş bir hedef kitle avantajı sunuyor. Hedef Holding olarak tüm grup şirketlerimizle yeni nesil girişimleri desteklemekten ve yolculuklarına eşlik etmekten dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

DORinsight, izinli veri tabanına sahip online araştırma paneli Napolyon ile sektör oyuncularına hizmet veriyor. Araştırma şirketleri, Napolyon paneliyle önceden izin alınmış 1,2 milyon tüketicinin katıldığı online araştırmalarla hızlı ve net sonuçlara ulaşabiliyorken, markalar ve hedef kitleleri arasındaki etkileşimi güçlendiriyor.