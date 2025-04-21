Hedef, önce halka arz olmak sonra globalleşmek
Pandemi döneminde bir ailenin yaşadığı kişisel problemin çözüm süreci, bugün kapsamlı dijital sağlık ve aile destek platformuna dönüşen Kidolog’un doğmasına vesile oldu. Girişimin kurucu CEO’su Eray Uğurelli, 2021'den bu yana 7,5 milyon dolarlık değerlemeye ulaştıklarını belirterek, halka arzı hedeflediklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
‘Ebeveyn takip ve online danışmanlık platformu” olarak doğan Kidolog, gebelik sürecinden başlayarak, bebeklik, çocukluk, ergenlik ve hatta ileri yaş dönemine kadar ailenin her bireyine özel dijital destek sunan bütüncül bir yapıya dönüştü.
Henüz 4 yıllık bir girişim olan Kidolog, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Online Hastane’ lisansı alan sayılı şirketlerin arasına girdi. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan girişimin kurucu ortaklarından Eray Uğurelli, yeni yatırım turu, global hedef ve halka arz gibi konuların detaylarını paylaştı.
Online hastane lisansı ile hekim desteği
Eray Uğurelli, Kidolog’un Sağlık Bakanlığı onaylı "Online Hastane" lisansıyla artık yalnızca danışmanlık değil, hekim hizmetleri de sunduğunu belirterek, “Kadın doğum uzmanlarından psikiyatrlara, çocuk doktorlarından kulak burun boğaz uzmanlarına kadar birçok hekim, Kidolog altyapısıyla reçete yazabiliyor, e-nabız üzerinden hastaların geçmiş bilgilerine erişebiliyor, tedavi sürecini dijital olarak yürütebiliyor. Türkiye'de yalnızca 50 şirketin sahip olduğu bu lisans, Kidolog'un sağlık sektöründe yeni bir dönemi başlattığının göstergesi” dedi.
İki yeni ürünle desteklendi
Kidolog’un “aile teknolojileri” vizyonuyla yalnızca çocuklara değil, tüm aile bireylerine yönelik çözümler sunduğunu anlatan Uğurelli, “Bu kapsamda hayata geçirdiği iki önemli ürün bulunuyor: Bunlardan biri olan Ritki; çocuklara yönelik uzman onaylı dijital içerik platformu. İçerisinde binlerce kitap, oyun, meditasyon ve video içerik barındırıyor. Pativi ise kedi ve köpek sahiplerine yönelik online veteriner, eğitmen ve bakıcı hizmetleri sunan bir platform. Pativi yakın zamanda exit edilerek Kidolog’un sürdürülebilir büyümesine kaynak sağladı” diye konuştu.
7,5 milyon dolar değerlemeye ulaştı
Kidolog’un Aralık 2022’de Türk Telekom Ventures, Alesta Yatırım, İTÜ ARI Teknokent, Founders One / Foundurvan, Eczacıbaşı gibi güçlü yatırımcılarıyla 7,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldığı bilgisini paylaşan Uğurelli, toplamda 600 bin dolarlık bir yatırım aldıklarını söyledi.
Ankara merkezli girişim, Londra ofisini açarak global açılım için ilk adımı attı. Uğurelli, öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarını domine etmek olduğuna işaret ederek, “Şirket, hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcılarla yeni bir yatırım turuna hazırlanıyoruz. Büyük hastane ve sigorta gruplarıyla stratejik ortaklıklar hedefliyoruz. Uzun vadede halka arz planlayan Kidolog, ‘aile teknolojileri’ alanında dünyaya açılacak güçlü bir Türk girişimi olma yolunda ilerliyor” dedi.
“Bilinçli Ebeveynler, Mutlu Nesiller” mottosuyla hareket eden Kidolog, Türkiye’de sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkı sağlıyor. Deprem döneminde ücretsiz psikolojik destek sunan ilk girişimlerden biri olan şirket, Türk Telekom iş birliğiyle afet bölgelerinde mobil destek tırlarıyla hizmet verdi.
Kendi yapay zekâlarını kullandılar
Uğurelli, kendi geliştirdikleri yapay zekâ teknolojileriyle kullanıcı deneyimini ileriye taşıdıklarını dile getirerek, “Kullanıcılar, sesli olarak yaşadıkları problemi anlatabiliyor ve yapay zekâ, en uygun uzmanı anında karşılarına çıkarıyor. Geliştirilen sistem, dış kaynaklı modeller yerine Kidolog’un CTO’su Alper liderliğindeki ekip tarafından sıfırdan geliştirildi” ifadelerini kullandı.
Terapilerin etkisi ne oldu?
Araştırmalara göre, çocukların ve ebeveynlerin erken yaşta terapi desteği alması; davranışsal ve duygusal sorunların %60 oranında azalmasına yardımcı oluyor. Uğurelli, Kidolog üzerinden alınan online terapiler, çocukların sadece uyum becerileri, özgüveni ve öğrenme kapasitesini artırmakla kalmayıp; aynı zamanda ebeveynlerin stres yönetimi, iletişim becerileri ve psikolojik dayanıklılığı üzerinde de olumlu etkiler yarattığını söyledi. Uğurelli, bu iyileşmelerin aile içi iletişim kalitesini %45’e kadar artırdığını, daha sağlıklı ilişkiler kurulmasına ve uzun vadede toplumsal refahın yükselmesine katkı sağladığına vurgu yaptı.
Bin 500’den fazla uzmanla 10 farklı disiplinde hizmet
Eray Uğurelli ve Burak Candan’ın 2021'de kurduğu Kidolog, 1500’den uzman kadrosuyla 10 farklı disiplinde hizmet veriyor. Emzirme danışmanlarından çocuk psikologlarına, diyetisyenlerden ergoterapistlere, fizyoterapistlerden kadın doğum uzmanlarına kadar geniş bir uzman ağıyla ailelerin yanında yer alıyor. Kullanıcılar aynı anda birden fazla uzmanla görüşebiliyor, yüksek lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip uzmanlardan destek alabiliyor.