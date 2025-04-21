Hedef, önce halka arz olmak sonra globalleşmek

Sevilay ÇOBAN

‘Ebeveyn takip ve onli­ne danışmanlık plat­formu” olarak doğan Kidolog, gebelik sürecinden başlayarak, bebeklik, çocuk­luk, ergenlik ve hatta ileri yaş dönemine kadar ailenin her bi­reyine özel dijital destek sunan bütüncül bir yapıya dönüştü.

Henüz 4 yıllık bir girişim olan Kidolog, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Online Hastane’ lisansı alan sayılı şir­ketlerin arasına girdi. DÜNYA Gazetesi’ne konuşan girişimin kurucu ortaklarından Eray Uğurelli, yeni yatırım turu, glo­bal hedef ve halka arz gibi ko­nuların detaylarını paylaştı.

Online hastane lisansı ile hekim desteği

Eray Uğurelli, Kidolog’un Sağlık Bakanlığı onaylı "On­line Hastane" lisansıyla artık yalnızca danışmanlık değil, hekim hizmetleri de sunduğu­nu belirterek, “Kadın doğum uzmanlarından psikiyatrla­ra, çocuk doktorlarından ku­lak burun boğaz uzmanlarına kadar birçok hekim, Kidolog altyapısıyla reçete yazabiliyor, e-nabız üzerinden hastaların geçmiş bilgilerine erişebiliyor, tedavi sürecini dijital olarak yürütebiliyor. Türkiye'de yal­nızca 50 şirketin sahip oldu­ğu bu lisans, Kidolog'un sağ­lık sektöründe yeni bir dönemi başlattığının göstergesi” dedi.

İki yeni ürünle desteklendi

Kidolog’un “aile teknoloji­leri” vizyonuyla yalnızca ço­cuklara değil, tüm aile birey­lerine yönelik çözümler sun­duğunu anlatan Uğurelli, “Bu kapsamda hayata geçirdiği iki önemli ürün bulunuyor: Bun­lardan biri olan Ritki; çocukla­ra yönelik uzman onaylı dijital içerik platformu. İçerisinde binlerce kitap, oyun, meditas­yon ve video içerik barındı­rıyor. Pativi ise kedi ve köpek sahiplerine yönelik online ve­teriner, eğitmen ve bakıcı hiz­metleri sunan bir platform. Pativi yakın zamanda exit edi­lerek Kidolog’un sürdürülebi­lir büyümesine kaynak sağla­dı” diye konuştu.

7,5 milyon dolar değerlemeye ulaştı

Kidolog’un Aralık 2022’de Türk Telekom Ventures, Ales­ta Yatırım, İTÜ ARI Tekno­kent, Founders One / Foun­durvan, Eczacıbaşı gibi güç­lü yatırımcılarıyla 7,5 milyon dolar değerlemeyle yatırım aldığı bilgisini paylaşan Uğu­relli, toplamda 600 bin dolar­lık bir yatırım aldıklarını söy­ledi.

Ankara merkezli girişim, Londra ofisini açarak global açılım için ilk adımı attı. Uğu­relli, öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarını domine et­mek olduğuna işaret ederek, “Şirket, hem yurt içi hem yurt dışı yatırımcılarla yeni bir yatırım turuna hazırlanıyo­ruz. Büyük hastane ve sigorta gruplarıyla stratejik ortaklık­lar hedefliyoruz. Uzun vade­de halka arz planlayan Kido­log, ‘aile teknolojileri’ alanın­da dünyaya açılacak güçlü bir Türk girişimi olma yolunda ilerliyor” dedi.

“Bilinçli Ebeveynler, Mut­lu Nesiller” mottosuyla hare­ket eden Kidolog, Türkiye’de sosyal sorumluluk projeleri­ne aktif olarak katkı sağlıyor. Deprem döneminde ücretsiz psikolojik destek sunan ilk gi­rişimlerden biri olan şirket, Türk Telekom iş birliğiyle afet bölgelerinde mobil destek tır­larıyla hizmet verdi.

Kendi yapay zekâlarını kullandılar

Uğurelli, kendi geliştirdikleri yapay zekâ teknolojileriyle kullanıcı deneyimini ileriye taşıdıklarını dile getirerek, “Kullanıcılar, sesli olarak yaşadıkları problemi anlatabiliyor ve yapay zekâ, en uygun uzmanı anında karşılarına çıkarıyor. Geliştirilen sistem, dış kaynaklı modeller yerine Kidolog’un CTO’su Alper liderliğindeki ekip tarafından sıfırdan geliştirildi” ifadelerini kullandı.

Terapilerin etkisi ne oldu?

Araştırmalara göre, çocukların ve ebeveynlerin erken yaşta te­rapi desteği alması; davranış­sal ve duygusal sorunların %60 oranında azalmasına yardımcı oluyor. Uğurelli, Kidolog üze­rinden alınan online terapiler, çocukların sadece uyum be­cerileri, özgüveni ve öğrenme kapasitesini artırmakla kalmayıp; aynı zaman­da ebeveynlerin stres yönetimi, iletişim be­cerileri ve psikolojik dayanıklılığı üzerin­de de olumlu etkiler yarattığını söyledi. Uğurelli, bu iyileş­melerin aile içi ileti­şim kalitesini %45’e kadar artırdığını, daha sağlıklı iliş­kiler kurulmasına ve uzun vadede toplumsal refahın yükselmesine katkı sağladığına vurgu yaptı.

Bin 500’den fazla uzmanla 10 farklı disiplinde hizmet

Eray Uğurelli ve Burak Can­dan’ın 2021'de kurduğu Ki­dolog, 1500’den uzman kad­rosuyla 10 farklı disiplinde hizmet veriyor. Emzirme da­nışmanlarından çocuk psiko­loglarına, diyetisyenlerden ergoterapistlere, fizyotera­pistlerden kadın doğum uz­manlarına kadar geniş bir uz­man ağıyla ailelerin yanında yer alıyor. Kullanıcılar aynı an­da birden fazla uzmanla görü­şebiliyor, yüksek lisans ve üze­ri eğitim seviyesine sahip uz­manlardan destek alabiliyor.