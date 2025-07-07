Hedef yeni iş modeliyle beş yılda 100 bin KOBİ
KOBİ’ler başta olmak üzere, katma değerli üretim hedefleyen her ölçekten şirkete büyüme odaklı iş servisleri ve danışmanlığı sunan Sistem Global, KOBİ’ler için ‘stratejik iş ortaklığı programı’nı başlattı. Şirket, yeni iş modeli ile 5 yıl içinde 100 binden fazla KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
KOBİ’ler başta olmak üzere, start-up’lardan uluslararası firmalara kadar her ölçekten şirkete profesyonel hizmetler sunan danışmanlık şirketi Sistem Global, yeni dönemde odağına KOBİ’leri aldı. Türkiye’nin 10 farklı şehrinde 650’den fazla çalışanı ile hizmet veren şirket, Türkiye genelindeki vizyoner işletmeleri ve girişimcileri KOBİ’lerle buluşturan ‘stratejik iş ortaklığı programı’nı başlattı. Program, özellikle KOBİ’lerin finansmana erişiminden globale açılımına kadar birçok ihtiyacına cevap verirken, iş ortaklarına da büyüme fırsatları sağlıyor. Sistem Global, bu program ile 5 yıl içinde 100 bin KOBİ’ye ulaşmayı amaçlıyor. 1996 yılında küçük bir mali müşavirlik ofisi olarak yola çıkan Sistem Global, bugün Türkiye’nin yanı sıra Londra, Berlin, Singapur, Brüksel, Dubai gibi küresel merkezlerdeki varlığıyla, danışmanlık sektöründe global bir oyuncu olarak yer alıyor.
“KOBİ’lerin yüzde 55.6’sı düşük teknoloji sınıfında”
Ülke ekonomisinin bel kemiğini KOBİ’lerin oluşturduğunu söyleyen Sistem Global ortaklarından Ülkü Şengül, “2023 yılı itibarıyla imalat sanayindeki KOBİ’lerin yüzde 55.6’sı düşük teknoloji sınıfında yer alırken, yalnızca yüzde 0.7’si yüksek teknoloji üretimi gerçekleştirebiliyor. KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve küresel rekabet gücü açısından daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu net biçimde ortaya koyan bu tablo, Sistem Global Stratejik İş Ortaklığı Programı’nın ortaya çıkmasındaki en önemli ihtiyacı tarif etmesi bakımından oldukça önemli. Program kapsamında KOBİ’lerin finansmana erişiminden ihracat kapasitesinin artırılmasına, global pazarlara açılımdan devlet desteklerinin etkin kullanımına kadar pek çok alanda desteklenmesini sağlayacağız” dedi.
“Birleşmelerle önemli bir ekosistem yarattık”
Sistem Global’in 30 yıldır katma değer üretme stratejisi doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji çözümleri sunan bir şirkete dönüştüğüne değinen Ülkü Şengül, “Kurulduğumuz günden bugüne KOBİ’ler için değer yaratmak misyonumuz kapsamında gerek gerçekleştirdiğimiz teknoloji yatırımlarıyla gerekse çeşitli ortaklıklar ve birleşmelerle Türkiye’ye katma değer sunan önemli bir ekosistem yarattık. KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından teknolojik donanımına kadar aklınıza gelen birçok alanda e-dönüşüme yön veren servislerin katma değer ürettiği bu ekosistemde, bugüne dek 15 binden fazla firmanın hayatına dokunduk. Yalnızca 2024’te 4 binden fazla işletmeye hizmet sunduk” dedi.
“Danışmanlık sektöründe örnek olacak bir model”
Programın teknik yapısı hakkında bilgi veren Sistem Global Stratejik İş Ortakları Direktörü Serra Yılmaz, şunları söyledi: “Finansman danışmanlığından ihracat desteğine kadar geniş bir yelpazede, uçtan uca bir çözüm ortağı olarak birlikte hareket ediyoruz. Bu yapı hem iş ortaklarına yeni gelir fırsatları sunuyor hem de KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine önemli bir katkı sağlıyor. Danışmanlık sektöründe benzeri olmayan bu model, teknoloji şirketlerinin global partnerlik anlayışından ilham alıyor. Klasik gelir paylaşımı veya iş birliği yaratma sistemlerinden farklı olarak, biz burada ortak büyüme modeli sunuyoruz. Üstelik program sadece Sistem Global’in kendi hizmetleriyle sınırlı kalmıyor; farklı iş ortaklarımızın sunduğu İK danışmanlığı, gümrük müşavirliği, dijital dönüşüm gibi ek hizmetler de entegre edilebiliyor. Böylece kapsayıcı ve esnek bir yapı oluşturuyoruz. KOBİ’lerin büyümesine destek oluyor hem de Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına ve bölgesel istihdama somut katkı sunuyoruz.”
Programa bu yıl 100 iş ortağı dahil olacak
Serra Yılmaz, “Stratejik İş Ortaklığı Programı sayesinde KOBİ’ler, bulundukları şehirlerde Sistem Global’in uzmanlığına doğrudan erişim sağlayabiliyor; böylece büyüme süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kaynaklara daha hızlı ve etkili biçimde ulaşabiliyorlar. Bu yerinden erişim yaklaşımı aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sunuyor. Örneğin Van ve Diyarbakır’da başlattığımız iş ortaklıkları, sadece KOBİ’lerle kurulan iş birlikleriyle sınırlı kalmadı; bu bölgelerde yeni yatırımlar gerçekleştirdik ve istihdam olanakları yaratarak yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağladık. Şu anda 42 iş ortağıyla ilerliyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar sayıyı 100’e çıkarmak” dedi.