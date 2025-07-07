Hedef yeni iş modeliyle beş yılda 100 bin KOBİ

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

KOBİ’ler başta olmak üzere, start-up’lardan uluslararası firmalara kadar her ölçekten şirkete pro­fesyonel hizmetler sunan da­nışmanlık şirketi Sistem Glo­bal, yeni dönemde odağına KO­Bİ’leri aldı. Türkiye’nin 10 farklı şehrinde 650’den fazla çalışanı ile hizmet veren şirket, Türkiye genelindeki vizyoner işletme­leri ve girişimcileri KOBİ’lerle buluşturan ‘stratejik iş ortaklığı programı’nı başlattı. Program, özellikle KOBİ’lerin finansma­na erişiminden globale açılımı­na kadar birçok ihtiyacına ce­vap verirken, iş ortaklarına da büyüme fırsatları sağlıyor. Sis­tem Global, bu program ile 5 yıl içinde 100 bin KOBİ’ye ulaşma­yı amaçlıyor. 1996 yılında küçük bir mali müşavirlik ofisi olarak yola çıkan Sistem Global, bugün Türkiye’nin yanı sıra Londra, Berlin, Singapur, Brüksel, Du­bai gibi küresel merkezlerdeki varlığıyla, danışmanlık sektö­ründe global bir oyuncu olarak yer alıyor.

“KOBİ’lerin yüzde 55.6’sı düşük teknoloji sınıfında”

Ülke ekonomisinin bel kemi­ğini KOBİ’lerin oluşturduğunu söyleyen Sistem Global ortak­larından Ülkü Şengül, “2023 yı­lı itibarıyla imalat sanayindeki KOBİ’lerin yüzde 55.6’sı düşük teknoloji sınıfında yer alırken, yalnızca yüzde 0.7’si yüksek tek­noloji üretimi gerçekleştirebi­liyor. KOBİ’lerin sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm ve kü­resel rekabet gücü açısından da­ha fazla desteğe ihtiyaç duydu­ğunu net biçimde ortaya koyan bu tablo, Sistem Global Strate­jik İş Ortaklığı Programı’nın or­taya çıkmasındaki en önemli ih­tiyacı tarif etmesi bakımından oldukça önemli. Program kap­samında KOBİ’lerin finans­mana erişiminden ihracat ka­pasitesinin artırılmasına, glo­bal pazarlara açılımdan devlet desteklerinin etkin kullanımına kadar pek çok alanda desteklen­mesini sağlayacağız” dedi.

“Birleşmelerle önemli bir ekosistem yarattık”

Sistem Global’in 30 yıldır kat­ma değer üretme stratejisi doğ­rultusunda gerçekleştirdiği ya­tırımlarla danışmanlık tabanlı servis entegre teknoloji çözüm­leri sunan bir şirkete dönüştü­ğüne değinen Ülkü Şengül, “Ku­rulduğumuz günden bugüne KOBİ’ler için değer yaratmak misyonumuz kapsamında ge­rek gerçekleştirdiğimiz tekno­loji yatırımlarıyla gerekse çe­şitli ortaklıklar ve birleşmelerle Türkiye’ye katma değer sunan önemli bir ekosistem yarattık. KOBİ’lerin finansmana erişim olanaklarından teknolojik do­nanımına kadar aklınıza gelen birçok alanda e-dönüşüme yön veren servislerin katma değer ürettiği bu ekosistemde, bugü­ne dek 15 binden fazla firmanın hayatına dokunduk. Yalnızca 2024’te 4 binden fazla işletme­ye hizmet sunduk” dedi.

“Danışmanlık sektöründe örnek olacak bir model”

Programın teknik yapısı hak­kında bilgi veren Sistem Global Stratejik İş Ortakları Direktö­rü Serra Yılmaz, şunları söyle­di: “Finansman danışmanlığın­dan ihracat desteğine kadar ge­niş bir yelpazede, uçtan uca bir çözüm ortağı olarak birlikte ha­reket ediyoruz. Bu yapı hem iş ortaklarına yeni gelir fırsatları sunuyor hem de KOBİ’lerin sür­dürülebilir büyümesine önem­li bir katkı sağlıyor. Danışman­lık sektöründe benzeri olmayan bu model, teknoloji şirketleri­nin global partnerlik anlayışın­dan ilham alıyor. Klasik gelir paylaşımı veya iş birliği yarat­ma sistemlerinden farklı olarak, biz burada ortak büyüme mode­li sunuyoruz. Üstelik program sadece Sistem Global’in kendi hizmetleriyle sınırlı kalmıyor; farklı iş ortaklarımızın sunduğu İK danışmanlığı, gümrük mü­şavirliği, dijital dönüşüm gi­bi ek hizmetler de entegre edi­lebiliyor. Böylece kapsayıcı ve esnek bir yapı oluşturuyoruz. KOBİ’lerin büyümesine destek oluyor hem de Türkiye ekono­misinin sürdürülebilir kalkın­masına ve bölgesel istihdama somut katkı sunuyoruz.”

Programa bu yıl 100 iş ortağı dahil olacak

Serra Yılmaz, “Stratejik İş Ortaklığı Programı sayesinde KOBİ’ler, bulundukları şehirlerde Sistem Global’in uzmanlığına doğrudan erişim sağlayabiliyor; böylece büyüme süreçlerinde ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kaynaklara daha hızlı ve etkili biçimde ulaşabiliyorlar. Bu yerinden erişim yaklaşımı aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sunuyor. Örneğin Van ve Diyarbakır’da başlattığımız iş ortaklıkları, sadece KOBİ’lerle kurulan iş birlikleriyle sınırlı kalmadı; bu bölgelerde yeni yatırımlar gerçekleştirdik ve istihdam olanakları yaratarak yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağladık. Şu anda 42 iş ortağıyla ilerliyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar sayıyı 100’e çıkarmak” dedi.