Hedef, zincir hastane markasına dönüşmek

Sevilay ÇOBAN

Avcılar’da hizmet veren Özel Avcılar Hospital, Ekim 2024’te kapatılmasının ar­dından TMSF (Tasarruf Mevdua­tı Sigorta Fonu) tarafından satışa çıkarılmıştı. İhaleyi kazanan Da­viva Grubu’na satılan hastane, ‘Da­viva Avcılar Hastanesi’ ismiyle ye­niden hizmete açıldı. Hastanenin açılışı öncesi basın mensuplarına bilgi veren Daviva Şirketler Toplu­luğu Yönetim Kurulu Başkanı Ha­kan Yavuz, hastanede 61 yoğun ba­kım yatak kapasitesi olan toplam 11 ameliyathane ve cerrahi müda­hale odası yer aldığını söyledi. Ya­vuz, “TMSF’den satışa çıkarılan bu hastaneyi 600 milyon TL + KDV satın alma bedeli ve yani yaklaşık 720 milyon TL bedelle satın aldık. Şu ana kadar da renevasyon, tek­nolojik altyapı ve ileri teknolojiye 15 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Yatırımın büyüklüğü ise 30 milyon doları bulacak. Burası bizim ilk göz ağrımız, ilk aşkımız ve bu çerçevede çok özen gösteriyo­ruz. İddialıyız. İddiamızı ispat et­mek noktasında ileri düzeyde tek­nolojik yatırımlar yaptığımız bir hastane oldu. Bu nedenle yatırım tutarı, bu metrekaredeki bir has­taneye göre bir miktar daha fazla” dedi. Yavuz, ayrıca Çorlu’da ger­çekleştirdikleri hastane yatırımı­nın bu yıl içinde faaliyetlerine baş­layacağını aktararak, “İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 6-7 hastane daha kurarak, bir zincir hastene markası oluştur­mayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Sağlık turizminde rekabeti güçlendirecek yatırım

Yönetim Kurulu Başkan Yar­dımcısı Fuat Akın ise şunları söy­ledi: “Hastanemizi planlarken ön­celikli odağımız güçlü bir teknolo­jik altyapı oluşturmak oldu. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve ileri teknoloji kullanımının geleceğin sağlık sistemleri açısından belir­leyici olduğuna inanıyoruz. Bu ya­tırımın aynı zamanda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki ulusla­rarası rekabet gücünü destekle­yen önemli bir merkez olacağına inanıyoruz.” Daviva Sağlık Gru­bu Genel Müdürü Dr. Tarkan Diz­dar da “Daviva Sağlık Grubu’nda hasta güvenliği, hizmet kalite­si ve hasta deneyimini merkeze alan bir sağlık modeli oluşturduk. Amacımız, hastalarımızın kendi­lerini güvende ve değerli hisset­tikleri bütüncül bir sağlık deneyi­mi sunmak” ifadelerini kullandı.