Hedef, zincir hastane markasına dönüşmek
TMSF'nin ihalesiyle satın alınan Özel Avcılar Hospital, Daviva Avcılar Hastanesi ismiyle hizmete açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz, yaklaşık 30 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, hedeflerinin zincir hastane markasına dönüşmek olduğunu söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Avcılar’da hizmet veren Özel Avcılar Hospital, Ekim 2024’te kapatılmasının ardından TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından satışa çıkarılmıştı. İhaleyi kazanan Daviva Grubu’na satılan hastane, ‘Daviva Avcılar Hastanesi’ ismiyle yeniden hizmete açıldı. Hastanenin açılışı öncesi basın mensuplarına bilgi veren Daviva Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yavuz, hastanede 61 yoğun bakım yatak kapasitesi olan toplam 11 ameliyathane ve cerrahi müdahale odası yer aldığını söyledi. Yavuz, “TMSF’den satışa çıkarılan bu hastaneyi 600 milyon TL + KDV satın alma bedeli ve yani yaklaşık 720 milyon TL bedelle satın aldık. Şu ana kadar da renevasyon, teknolojik altyapı ve ileri teknolojiye 15 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Yatırımın büyüklüğü ise 30 milyon doları bulacak. Burası bizim ilk göz ağrımız, ilk aşkımız ve bu çerçevede çok özen gösteriyoruz. İddialıyız. İddiamızı ispat etmek noktasında ileri düzeyde teknolojik yatırımlar yaptığımız bir hastane oldu. Bu nedenle yatırım tutarı, bu metrekaredeki bir hastaneye göre bir miktar daha fazla” dedi. Yavuz, ayrıca Çorlu’da gerçekleştirdikleri hastane yatırımının bu yıl içinde faaliyetlerine başlayacağını aktararak, “İstanbul’da ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde toplam 6-7 hastane daha kurarak, bir zincir hastene markası oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Sağlık turizminde rekabeti güçlendirecek yatırım
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Akın ise şunları söyledi: “Hastanemizi planlarken öncelikli odağımız güçlü bir teknolojik altyapı oluşturmak oldu. Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme ve ileri teknoloji kullanımının geleceğin sağlık sistemleri açısından belirleyici olduğuna inanıyoruz. Bu yatırımın aynı zamanda Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası rekabet gücünü destekleyen önemli bir merkez olacağına inanıyoruz.” Daviva Sağlık Grubu Genel Müdürü Dr. Tarkan Dizdar da “Daviva Sağlık Grubu’nda hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve hasta deneyimini merkeze alan bir sağlık modeli oluşturduk. Amacımız, hastalarımızın kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bütüncül bir sağlık deneyimi sunmak” ifadelerini kullandı.