Hedefi 10 ayda aştı sıra 'unicorn' olmakta

Ekim 2024’te faaliyete geçen GetirFinans, servis bankacılığında birinci yılı dolmadan hedeflerinin üzerine çıkarak 1,2 milyon kullanıcı ile 10 milyar liralık mevduata ulaştı. CEO Yiğit Çağlayan, “Yeni tür bankacılıkta ezberleri bozuyoruz” dedi.

Fikret ÇENGEL

GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, 10 ay­lık süre içerisinde, sundukları faiz, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve döviz ve kıymet­li maden alım-satım imkan­larıyla 600 bini aktif 1 milyon 200 bin üyeye ve 10 milyarlık kredi büyümesi ile 10 milyar liralık mevduata ulaştıkları­nı kaydetti.

Servis modeli bankacı­lık uygulaması GetirFinans, Ekim 2024’te başladığı yol­culuğunda 10 ayda ulaşılan sonuçlarını paylaştı.

CEO Çağlayan, “Her ke­simden ve yaş grubundan kullanıcımız var. Bununla birlikte, kullanıcılarımızın yüzde 30 kadarının 18-30 yaş aralığında olduğunu görüyo­ruz. Yani Z kuşağı GetirFi­nans’ı sevdi. Bunun yanında emekliler de maaşlarını ge­tiriyor. İvmemizi koruyarak 5 yıl içinde 7 milyon kullanı­cıya ulaşmayı hedefliyoruz. Dakikalar içinde kredi kartı ve banka kartı teslimi, ihti­yaç duyduğunuz anda kredi­ye erişim, iyi faiz oranlarıyla mevduatta günlük otomatik getiri ve ücretsiz para trans­feri hizmetini, aynı Getir’den sipariş vermek kadar zah­metsiz bir şekilde sunuyoruz. Hedefimiz unicorn olmak. Dijital bankacılıkta ezberleri bozuyoruz” diye konuştu.

Faizsiz erteleme yapılabiliyor

Fibabanka’nın bankacı­lık altyapısını Getir’in diji­tal deneyimiyle birleştirerek bir platform oluşturdukları­nı kaydeden Çağlayan sözle­rine şöyle devam etti: ”Topla­dığımız mevduatın 10 milyar liraya yaklaşmasıyla hedef­lerimizin üzerine çıkmamız da sunduğumuz bu hizmetin beklentilere çok uygun ol­duğunu bir kez daha teyit et­ti. Herhangi bir taahhüt iste­meksizin şu anda brüt yüz­de 46 seviyesinde iyi bir faiz oranı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, tüketici kredi hacminde beklentilerimizin üzerinde bir performans ya­kaladıklarını da belirterek, GetirFinans’ın faaliyete baş­ladığından bu yana verdikleri kredinin 10 milyar liraya yak­laştığı bilgisini verdi. Çağla­yan döviz alım satımı ve altın işlemlerinde de oluşan hac­min beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek,

“Kullanıcılarımıza sağladı­ğımız kolaylıklara kısa süre önce ‘getirsonraöde hizme­timizi de ekledik. Getir, Ge­tirBüyük ve GetirYemek alış­verişlerinde ödemeleri yüz­de sıfır faizle 60 güne kadar erteleme olanağı sunuyoruz. Kullanıcılar uygulamamız üzerinden 'getirsonraöde' başvurusu yaparak anında li­mitlerini öğrenip kullanmaya başlayabiliyorlar. İster mar­ket harcamasının ister ye­mek alışverişinin ödemesini faizsiz erteleyebiliyorlar” ifa­delerini kullandı.

