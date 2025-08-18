Hedefi 10 ayda aştı sıra 'unicorn' olmakta

Fikret ÇENGEL

GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, 10 ay­lık süre içerisinde, sundukları faiz, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve döviz ve kıymet­li maden alım-satım imkan­larıyla 600 bini aktif 1 milyon 200 bin üyeye ve 10 milyarlık kredi büyümesi ile 10 milyar liralık mevduata ulaştıkları­nı kaydetti.

Servis modeli bankacı­lık uygulaması GetirFinans, Ekim 2024’te başladığı yol­culuğunda 10 ayda ulaşılan sonuçlarını paylaştı.

CEO Çağlayan, “Her ke­simden ve yaş grubundan kullanıcımız var. Bununla birlikte, kullanıcılarımızın yüzde 30 kadarının 18-30 yaş aralığında olduğunu görüyo­ruz. Yani Z kuşağı GetirFi­nans’ı sevdi. Bunun yanında emekliler de maaşlarını ge­tiriyor. İvmemizi koruyarak 5 yıl içinde 7 milyon kullanı­cıya ulaşmayı hedefliyoruz. Dakikalar içinde kredi kartı ve banka kartı teslimi, ihti­yaç duyduğunuz anda kredi­ye erişim, iyi faiz oranlarıyla mevduatta günlük otomatik getiri ve ücretsiz para trans­feri hizmetini, aynı Getir’den sipariş vermek kadar zah­metsiz bir şekilde sunuyoruz. Hedefimiz unicorn olmak. Dijital bankacılıkta ezberleri bozuyoruz” diye konuştu.

Faizsiz erteleme yapılabiliyor

Fibabanka’nın bankacı­lık altyapısını Getir’in diji­tal deneyimiyle birleştirerek bir platform oluşturdukları­nı kaydeden Çağlayan sözle­rine şöyle devam etti: ”Topla­dığımız mevduatın 10 milyar liraya yaklaşmasıyla hedef­lerimizin üzerine çıkmamız da sunduğumuz bu hizmetin beklentilere çok uygun ol­duğunu bir kez daha teyit et­ti. Herhangi bir taahhüt iste­meksizin şu anda brüt yüz­de 46 seviyesinde iyi bir faiz oranı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, tüketici kredi hacminde beklentilerimizin üzerinde bir performans ya­kaladıklarını da belirterek, GetirFinans’ın faaliyete baş­ladığından bu yana verdikleri kredinin 10 milyar liraya yak­laştığı bilgisini verdi. Çağla­yan döviz alım satımı ve altın işlemlerinde de oluşan hac­min beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek,

“Kullanıcılarımıza sağladı­ğımız kolaylıklara kısa süre önce ‘getirsonraöde hizme­timizi de ekledik. Getir, Ge­tirBüyük ve GetirYemek alış­verişlerinde ödemeleri yüz­de sıfır faizle 60 güne kadar erteleme olanağı sunuyoruz. Kullanıcılar uygulamamız üzerinden 'getirsonraöde' başvurusu yaparak anında li­mitlerini öğrenip kullanmaya başlayabiliyorlar. İster mar­ket harcamasının ister ye­mek alışverişinin ödemesini faizsiz erteleyebiliyorlar” ifa­delerini kullandı.