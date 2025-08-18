Hedefi 10 ayda aştı sıra 'unicorn' olmakta
Ekim 2024’te faaliyete geçen GetirFinans, servis bankacılığında birinci yılı dolmadan hedeflerinin üzerine çıkarak 1,2 milyon kullanıcı ile 10 milyar liralık mevduata ulaştı. CEO Yiğit Çağlayan, “Yeni tür bankacılıkta ezberleri bozuyoruz” dedi.
Fikret ÇENGEL
GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, 10 aylık süre içerisinde, sundukları faiz, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve döviz ve kıymetli maden alım-satım imkanlarıyla 600 bini aktif 1 milyon 200 bin üyeye ve 10 milyarlık kredi büyümesi ile 10 milyar liralık mevduata ulaştıklarını kaydetti.
Servis modeli bankacılık uygulaması GetirFinans, Ekim 2024’te başladığı yolculuğunda 10 ayda ulaşılan sonuçlarını paylaştı.
CEO Çağlayan, “Her kesimden ve yaş grubundan kullanıcımız var. Bununla birlikte, kullanıcılarımızın yüzde 30 kadarının 18-30 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Yani Z kuşağı GetirFinans’ı sevdi. Bunun yanında emekliler de maaşlarını getiriyor. İvmemizi koruyarak 5 yıl içinde 7 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Dakikalar içinde kredi kartı ve banka kartı teslimi, ihtiyaç duyduğunuz anda krediye erişim, iyi faiz oranlarıyla mevduatta günlük otomatik getiri ve ücretsiz para transferi hizmetini, aynı Getir’den sipariş vermek kadar zahmetsiz bir şekilde sunuyoruz. Hedefimiz unicorn olmak. Dijital bankacılıkta ezberleri bozuyoruz” diye konuştu.
Faizsiz erteleme yapılabiliyor
Fibabanka’nın bankacılık altyapısını Getir’in dijital deneyimiyle birleştirerek bir platform oluşturduklarını kaydeden Çağlayan sözlerine şöyle devam etti: ”Topladığımız mevduatın 10 milyar liraya yaklaşmasıyla hedeflerimizin üzerine çıkmamız da sunduğumuz bu hizmetin beklentilere çok uygun olduğunu bir kez daha teyit etti. Herhangi bir taahhüt istemeksizin şu anda brüt yüzde 46 seviyesinde iyi bir faiz oranı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.
Çağlayan, tüketici kredi hacminde beklentilerimizin üzerinde bir performans yakaladıklarını da belirterek, GetirFinans’ın faaliyete başladığından bu yana verdikleri kredinin 10 milyar liraya yaklaştığı bilgisini verdi. Çağlayan döviz alım satımı ve altın işlemlerinde de oluşan hacmin beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek,
“Kullanıcılarımıza sağladığımız kolaylıklara kısa süre önce ‘getirsonraöde hizmetimizi de ekledik. Getir, GetirBüyük ve GetirYemek alışverişlerinde ödemeleri yüzde sıfır faizle 60 güne kadar erteleme olanağı sunuyoruz. Kullanıcılar uygulamamız üzerinden 'getirsonraöde' başvurusu yaparak anında limitlerini öğrenip kullanmaya başlayabiliyorlar. İster market harcamasının ister yemek alışverişinin ödemesini faizsiz erteleyebiliyorlar” ifadelerini kullandı.