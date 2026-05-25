Hedefi Aivalos’u 3 yılda 30 ülkeye taşımak
Türk zeytinyağının kalitesini, ulusal ve uluslararası pazara taşıyarak güçlü bir marka yaratmayı hedefleyen Aivalos adlı girişimin kurucusu Gökhan Ayhan, ihracatta öncelikle Japonya, ABD ve Almanya pazarlarına çılmak istediklerini söyledi. Ayhan, “Bir Türk markası olarak 3 yıl içinde 30 ülkede yer almayı planlıyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye, dünyanın en büyük 3 zeytinyağı üreticisinden biri olmasına rağmen kendi global markasını henüz oluşturmuş değil. Yaklaşık 10 yıl ABD’de işletmecilik ve ticaret yapan Gökhan Ayhan, 3 yıl önce Türkiye’ye dönüş yaptığında bu soruna çözüm bulmak için ilk adımı atmaya karar verdi. Küresel marka olma hedefiyle yola çıkan Gökhan Ayhan, Aivalos’u kurarak, geleneksel zeytinyağı pazarına getirdiği farklı bir bakış açısıyla hem yerel hem de uluslararası alanda iddialı hedefler belirledi. Ailesi Ayvalık’ta zetinyağı üreticisi olan Ayhan, pazara giriş yapmadan önce zeytinyağı kullanımı sırasında mutfaklarda yaşanan sorunları ve beklentileri araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre; kullanıcıların büyük bölümü klasik şişelerde yağı kullanırken istedikleri miktarı ayarlamakta zorluk çekiyor, ayrıca şişenin ağzından sızan / dökülen yağ nedeniyle temizlikte güçlük çekiyorlardı. Aivalos’un ise işte tam olarak bu iki sorunu da ortadan kaldıracak şişe tasarımıyla pazarda fark yaratan bir ürün olarak yer aldığını anlatan Ayhan, “Pratik, tek elle ve istenilen ölçüde kullanım, şişenin kenarına ya da dışarıya yağ sızıntısının önüne geçen tasarımımız kısa sürede çok büyük ilgi çekti” dedi.
Üretimde ikinci, ihracatta adı yok…
İspanya’nın tek başına 10 milyar dolarlık ihracat büyüklüğüyle zeytinyağı pazarını domine ettiğini anlatan Ayhan, şöyle devam etti: “Türkiye ise şu anda sadece 495 milyon dolarlık zeytinyağı ihracat rakamına ulaşmışken, 2024-2025 sezonunda 320 bin tonluk üretim seviyesiyle İspanya’nın ardından küresel ölçekte en büyük ikinci üretici oldu. Zeytinyağı ihracatında birinci sıradan yer alan İspanya ise farklı ülkelerden dökme olarak satın aldığı yağları, şişeleyerek kendi markalarıyla bütün dünyaya satıyor. Oysa zeytinyağı dediğimizde aklımıza Ayvalık gelir, Türkiye gelir. Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticilerinin ilk üçündeyiz. ‘Böyle bir zenginlik varken neden bizim markamız yok?’ sorusuna biraz da farklı bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Bu konuda da ciddi bir altyapı oluşturduk. Bunun en önemlisi ürün, ürünün içeriği ve ambalajı. Raflarda standartla gittiğiniz anda şansınız kayboluyor. Farklı bir bakış, farklı bir tasarımla burada ciddi bir şans elde ettik.”
Türkiye pazarına bir market zinciriyle giriş yaptıklarını dile getiren Ayhan, bunun da hem bilinirlik hem de markanın başarısında önemli rol oynadığını belirtti. Ayhan, pazarlama stratejilerinin yanı sıra müşterilerden aldıkları dönüşlerin ve sosyal medyadan yaygınlaşan olumlu yorumların marka adına çok değerli olduğunu söyleyerek, “Türkiye pazarındaki yaygınlığımızın gelişirken, ihracat odaklı büyümeyi istiyoruz. Başlıca hedeflerimiz Japonya, ABD ve Almanya pazarları. 3 yıl içinde minimum 30 ülkede yer alarak ve girişimimizin değerlemesini de 150- 200 milyon dolar civarına taşımak istiyoruz” diye konuştu.
50 bin ton üretim kapasitesi
Tek başına başladığı bu girişim yolculuğunda şimdi 130 kişilik bir ekibi yönettiğini anlatan Ayhan, “Zeytinyağımızı Ayvalık bölgesindeki üreticilerden temin ediyoruz. Pazar araştırması ev üretim proseslerinin oluşturulması ve şişe tasarımı için geçen 2 senenin ardından 1 yılı aşkın bir süre önce raflarda yerinizi aldık. Şu anda yıllık 50 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Fabrikamızdaki laboratuvarlar modern teknolojilerle donatılmış olup ürünler zincir marketin ve uluslararası standartların sıkı testlerinden geçiyor. Bu arada Tarım ve Kredi Kooperatifleri gibi kurumların üreticilere sağladığı teşviklerden yararlanıyoruz. Marka ve ambalaj tasarımları için Türkiye’de ve hedef ihracat ülkelerinde patent başvurularımızı da yaptık” ifadelerini kullandı.
2024-2025 hasatında %58’lik artış
Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (UZK) verilerine göre, Türkiye’nin zeytinyağı üretimi, 2024-2025 hasat yılında 505 bin ton ile zirveye ulaştı. Bu, ortalama hasat yılına göre yüzde 58 daha yüksek oldu. Türkiye’de zeytinyağında 2025-2026 hasat yılı için 290 bin ton üretim bekleniyor; bu 2024-2025’e kıyasla yüzde 43’lük bir düşüş anlamına geliyor. Türkiye’de zeytinyağı tüketimi hasat yılı başına yaklaşık 170 bin ton olup, küresel toplamın yüzde 5,5’ini temsil ediyor. 2024-2025 hasat yılında tüketim 200 bin tona ulaştı. Türkiye’de kişi başı zeytinyağı tüketiminin yaklaşık 2 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, zeytinyağında hasat yılı başına ortalama 96 bin ton civarında ihracat yapmaktadır. 2024-2025 hasat yılında ihracat önemli bir artış göstererek 160 bin tona ulaştı. 2025-2026 hasat yılı için tahmin ise 100 bin ton. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre ise bu sezon ihracatın 60 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Ödüllü acılı zeytinyağı
50’den fazla ülkeyi gezerek pazar dinamiklerini ve raf düzenlemelerini gözlemleyen Ayhan, bu deneyimleri kendi markasının geliştirilmesinde kullandı. Ayhan, kullanım alanını genişletmek ve kolaylaştırmak amacıyla 500 ve 750 ml’lik kolay sıkılabilir bir tasarıma sahip Aivalos şişelerinin az yer kaplaması ve taşınma kolaylığıyla da öne çıktığını söyledi. Ürün çeşitlerini de genişlettiklerini kaydeden Ayhan, “Acı zeytinyağı gibi özel ürünü de portföyümüze ekledik. Kimyasal içermeden doğal acı biberle, özellikle Antep’ten gelen karışımla üretiyoruz. Bu ürünümüzle de Japonya’da uluslararası bir ödül kazandık” diye konuştu.
5 milyon dolarlık yatırım
Kuruldukları günden bu yana yaptıkları yatırımın 5 milyon dolara yaklaştığını belirten Gökhan Ayhan, “Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yatırım teklifi alıyoruz. Şu an ana önceliğimiz mi derseniz, hayır. Ama tabii bizi büyütecek, geliştirebilecek doğru isim, doğru yatırımcı olursa neden olmasın. Kapılarımız kapalı değil. Çok fazla talep var onu biliyoruz. Büyüme aşamasında öncelikle distribütörlük yönünde satış kanalımızı oluşturacağız” dedi.