Hedefi Aivalos’u 3 yılda 30 ülkeye taşımak

Sevilay ÇOBAN

Türkiye, dünyanın en bü­yük 3 zeytinyağı üreti­cisinden biri olmasına rağmen kendi global markasını henüz oluşturmuş değil. Yak­laşık 10 yıl ABD’de işletmeci­lik ve ticaret yapan Gökhan Ayhan, 3 yıl önce Türkiye’ye dönüş yaptığında bu soru­na çözüm bulmak için ilk adı­mı atmaya karar verdi. Küresel marka olma hedefiyle yola çı­kan Gökhan Ayhan, Aivalos’u kurarak, geleneksel zeytinya­ğı pazarına getirdiği farklı bir bakış açısıyla hem yerel hem de uluslararası alanda iddialı hedefler belirledi. Ailesi Ayva­lık’ta zetinyağı üreticisi olan Ayhan, pazara giriş yapmadan önce zeytinyağı kullanımı sıra­sında mutfaklarda yaşanan so­runları ve beklentileri araştır­dı. Araştırma sonuçlarına göre; kullanıcıların büyük bölümü klasik şişelerde yağı kullanır­ken istedikleri miktarı ayarla­makta zorluk çekiyor, ayrıca şi­şenin ağzından sızan / dökülen yağ nedeniyle temizlikte güç­lük çekiyorlardı. Aivalos’un ise işte tam olarak bu iki sorunu da ortadan kaldıracak şişe tasarı­mıyla pazarda fark yaratan bir ürün olarak yer aldığını anla­tan Ayhan, “Pratik, tek elle ve istenilen ölçüde kullanım, şi­şenin kenarına ya da dışarıya yağ sızıntısının önüne geçen tasarımımız kısa sürede çok büyük ilgi çekti” dedi.

Üretimde ikinci, ihracatta adı yok…

İspanya’nın tek başına 10 milyar dolarlık ihracat büyük­lüğüyle zeytinyağı pazarını do­mine ettiğini anlatan Ayhan, şöyle devam etti: “Türkiye ise şu anda sadece 495 milyon do­larlık zeytinyağı ihracat raka­mına ulaşmışken, 2024-2025 sezonunda 320 bin tonluk üre­tim seviyesiyle İspanya’nın ar­dından küresel ölçekte en bü­yük ikinci üretici oldu. Zeytin­yağı ihracatında birinci sıradan yer alan İspanya ise farklı ülke­lerden dökme olarak satın al­dığı yağları, şişeleyerek kendi markalarıyla bütün dünyaya satıyor. Oysa zeytinyağı dedi­ğimizde aklımıza Ayvalık gelir, Türkiye gelir. Dünyanın en bü­yük zeytinyağı üreticilerinin ilk üçündeyiz. ‘Böyle bir zen­ginlik varken neden bizim mar­kamız yok?’ sorusuna biraz da farklı bir bakış açısıyla bakma­ya başladık. Bu konuda da ciddi bir altyapı oluşturduk. Bunun en önemlisi ürün, ürünün içe­riği ve ambalajı. Raflarda stan­dartla gittiğiniz anda şansınız kayboluyor. Farklı bir bakış, farklı bir tasarımla burada cid­di bir şans elde ettik.”

Türkiye pazarına bir market zinciriyle giriş yaptıklarını di­le getiren Ayhan, bunun da hem bilinirlik hem de markanın ba­şarısında önemli rol oynadığı­nı belirtti. Ayhan, pazarlama stratejilerinin yanı sıra müş­terilerden aldıkları dönüşlerin ve sosyal medyadan yaygınla­şan olumlu yorumların mar­ka adına çok değerli olduğunu söyleyerek, “Türkiye pazarın­daki yaygınlığımızın gelişir­ken, ihracat odaklı büyümeyi istiyoruz. Başlıca hedeflerimiz Japonya, ABD ve Almanya pa­zarları. 3 yıl içinde minimum 30 ülkede yer alarak ve girişi­mimizin değerlemesini de 150- 200 milyon dolar civarına ta­şımak istiyoruz” diye konuştu.

50 bin ton üretim kapasitesi

Tek başına başladığı bu gi­rişim yolculuğunda şimdi 130 kişilik bir ekibi yönettiğini an­latan Ayhan, “Zeytinyağımızı Ayvalık bölgesindeki üretici­lerden temin ediyoruz. Pazar araştırması ev üretim proses­lerinin oluşturulması ve şi­şe tasarımı için geçen 2 sene­nin ardından 1 yılı aşkın bir sü­re önce raflarda yerinizi aldık. Şu anda yıllık 50 bin ton üre­tim kapasitesine sahibiz. Fab­rikamızdaki laboratuvarlar modern teknolojilerle donatıl­mış olup ürünler zincir marke­tin ve uluslararası standartla­rın sıkı testlerinden geçiyor. Bu arada Tarım ve Kredi Koopera­tifleri gibi kurumların üretici­lere sağladığı teşviklerden ya­rarlanıyoruz. Marka ve amba­laj tasarımları için Türkiye’de ve hedef ihracat ülkelerinde patent başvurularımızı da yap­tık” ifadelerini kullandı.

2024-2025 hasatında %58’lik artış

Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (UZK) verilerine göre, Türkiye’nin zeytinyağı üretimi, 2024-2025 hasat yılında 505 bin ton ile zirveye ulaştı. Bu, ortalama hasat yılına göre yüzde 58 daha yüksek oldu. Türkiye’de zeytinyağında 2025-2026 hasat yılı için 290 bin ton üretim bekleniyor; bu 2024-2025’e kıyasla yüzde 43’lük bir düşüş anlamına geliyor. Türkiye’de zeytinyağı tüketimi hasat yılı başına yaklaşık 170 bin ton olup, küresel toplamın yüzde 5,5’ini temsil ediyor. 2024-2025 hasat yılında tüketim 200 bin tona ulaştı. Türkiye’de kişi başı zeytinyağı tüketiminin yaklaşık 2 kilogram olduğu tahmin ediliyor. Türkiye, zeytinyağında hasat yılı başına ortalama 96 bin ton civarında ihracat yapmaktadır. 2024-2025 hasat yılında ihracat önemli bir artış göstererek 160 bin tona ulaştı. 2025-2026 hasat yılı için tahmin ise 100 bin ton. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre ise bu sezon ihracatın 60 bin ton civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ödüllü acılı zeytinyağı

50’den fazla ülkeyi gezerek pazar dinamiklerini ve raf düzenlemelerini gözlemleyen Ayhan, bu deneyimleri kendi markasının geliştirilmesinde kullandı. Ayhan, kullanım alanını genişletmek ve kolaylaştırmak amacıyla 500 ve 750 ml’lik kolay sıkılabilir bir tasarıma sahip Aivalos şişelerinin az yer kaplaması ve taşınma kolaylığıyla da öne çıktığını söyledi. Ürün çeşitlerini de genişlettiklerini kaydeden Ayhan, “Acı zeytinyağı gibi özel ürünü de portföyümüze ekledik. Kimyasal içermeden doğal acı biberle, özellikle Antep’ten gelen karışımla üretiyoruz. Bu ürünümüzle de Japonya’da uluslararası bir ödül kazandık” diye konuştu.

5 milyon dolarlık yatırım

Kuruldukları günden bu yana yaptıkları yatırımın 5 milyon dolara yaklaştığını belirten Gökhan Ayhan, “Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda yatırım teklifi alıyoruz. Şu an ana önceliğimiz mi derseniz, hayır. Ama tabii bizi büyütecek, geliştirebilecek doğru isim, doğru yatırımcı olursa neden olmasın. Kapılarımız kapalı değil. Çok fazla talep var onu biliyoruz. Büyüme aşamasında öncelikle distribütörlük yönünde satış kanalımızı oluşturacağız” dedi.