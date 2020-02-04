“Hedefimiz milli lazer teknolojilerimizi ihraç etmek”

04 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - Balkan Rumeli Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) ciro artırımı, kaynak yaratma, ilişki ağını yönetmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği networking ağı BALNET’în konuğu olan Ermaksan’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, şirketin 90’lı yılların başından itibaren ihracata yöneldiğini ifade etti. Özkayan, o dönem elinde çanta ile bizzat pazar arayışları yaptığını ve bunun da şirket olarak çok faydasını gördüklerini belirtti.

2008 yılının Ermaksan için yeni kararların ve stratejilerin benimsendiği bir yıl olduğunu hatırlatan Özkayan, “Bu dönemde, rotamızı tamamen gelecek odaklı belirleyip, dümenimizi teknolojiye kırdık. Bugün itibariyle şirket olarak; sac işleme makineleri imalatı, yüksek güçlü lazer ışın kaynağı imalatı, 3D katmanlı metal parça üretim makineleri imalatı, katmanlı imalat titanyum tozu imalatı, yarı iletken teknoloji ile lazer çip ve diyot imalatı, CNC kontrolör ve yazılım imalatı ile gömülü sistemler kontrol kartları imalatının yanı sıra, savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektöre yönelik özel üretimlerle ülkemiz için katma değer üretiyoruz” diye konuştu.