“Hedefimiz yüksek teknolojili araçları LPG ile tanıştırmak”

Murat KÜÇÜK / İSTANBUL

Alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC, yeni nesil teknolojilerle donatılmış araçları LPG ile tanıştırmayı hedefliyor. Türkiye’de LPG’nin sadece orta ve düşük teknolojili araçlara hitap ettiği gibi yanlış bir algının olduğunu belirten BRC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Genci Prevazi, “LPG, tüm dünyada temiz, ekonomik ve güvenli olduğu için her sınıf araçta kullanılıyor. BRC olarak biz Türkiye’de ve dünyada önemli otomotiv markalarının yeni nesil teknolojilerle donatılmış araçlarına, fabrika çıkışlı özel üretimler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de son yıllarda artan yakıt fiyatları, LPG kullanımını daha da yaygınlaştırıyor. LPG teknolojisinde yaşanan gelişmeler üst sınıf, yeni nesil teknolojiye sahip araçlarda da LPG dönüşümüne imkân veriyor. Böylece düşük emisyon değerleri ve yakıt tüketimine sahip yeni teknolojili araçlarda LPG dönüşümü ile daha çevreci ve daha ekonomik sonuçlar elde edilebiliyor.” açıklamasını yaptı.

“Yüzde 42’ye varan yakıt tasarrufunu garanti ediyoruz”

BRC Türkiye olarak yakıt ekonomisini ve lüks sınıfı hedefleyen LPG dönüşüm kiti Maestro’yu geliştirdiklerini söyleyen Genci Prevazi, şunları kaydetti: “Otomotiv teknolojileri hızla gelişirken alternatif yakıt sistemlerinin bu duruma seyirci kalması beklenemezdi. Maestro kitimizle doğrudan enjeksiyona sahip yüksek teknolojili araçları hedefledik. Yüksek teknolojili araçlar hem çevreci hem de yakıt ekonomisi açısından tüketicilerin beklentilerini büyük ölçüde karşılıyor. Eski teknolojiye sahip SDI kitlerde LPG’li araçlar belli miktar benzin tüketimine ihtiyaç duyardı. Bu tüketim 100 kilometrede rahatlıkla 1 litrenin üzerine çıkabilir. Maestro kiti, 100 kilometre 150 gramdan az benzin tüketiyor. Çalışmada esnasında benzine ihtiyaç duymuyor. Maestro kitiyle, dönüşüm sonrasında yüzde 42’ye varan yakıt tasarrufunu garanti ediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanıyor. Lüks sınıfta LPG kullanımının artmasıyla bu rakam çok daha artırılabilir. Hedefimiz yeni nesil teknolojilerle donatılmış tüm araçları LPG ile tanıştırmak.” şeklinde konuştu.