Hedge için ‘algoritma’ yazdı şirketlere %10 tasarruf sağladı
Geniş yetkili aracı kurum statüsüne çıkan Alternatif Yatırım, teknolojiyi kullanarak büyümeyi hedefliyor. Şirket özellikle şirketleri hedge konusunda yönlendirerek farklılık yaratmak istiyor... Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberi...
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