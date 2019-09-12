Hekim Holding ‘İDDMİB İhracatçı İlk 1.000 Firma 2018’’ Listesinde Dört Şirketiyle Yer Aldı

12 Eylül 2019

İDDMİB’in hazırladığı, 2018 yılında en fazla ihracat yapan ilk 1.000 firma listesi belli oldu. Hekim Holding şirketlerinden Prefabrik Yapı A.Ş., Özge Yapı A.Ş., Hebo Yapı A.Ş. ve Piraziz Dış Ticaret A.Ş.’nin listede yer alması ile Hekim Holding şirketlerinin ihracattaki başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.



Ön üretimli hazır yapı üretiminde; 25.000 m² alanda kurulmuş olan üretim tesisleri ve 6.000 m² alanda kurulu bulunan hazır yapı tanıtım alanı ile 6 kıtada 130’a yakın ülkeye ihracatıyla dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olan Prefabrik Yapı A.Ş. listeye 183. sıradan giriş yaptı.

AR-GE ve ÜR-GE alanındaki uzmanlığı doğrultusunda, ihtiyaca uygun niteliklerde yaşam alanları, şehir mobilyaları, modüler kabinler üreten Hebo Yapı A.Ş., 268. sırada yerini aldı.

Uzman kadrosu ile farklı projeler yürütmekte olan; mühendislik, üretim, inşaat, elektrik ve mekanik sistemlerin ihtiyaca göre entegre edildiği anahtar teslim çözümler sunan Piraziz Dış Ticaret A.Ş. 368. sırada yer aldı.



Prefabrike yapılar, hazır ev-konut, çelik ev-konut, hazır yapı ürün gruplarıyla müşteri odaklılığını benimseyen, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler ile global alanda marka değerini kanıtlamış olan Özge Yapı A.Ş.’nin de listede 435. sırada yer almasıyla, Hekim Holding ihracattaki üstün performansını bir kez daha göstermiş oldu.



Hekim Holding; 8 şirket, 8 işletme, 191 bin metrekare üretim ve hazır yapı tanıtım alanı, 1.000’e yakın çalışanı, 6 kıtada 150'ye yakın ülkeye ihracatı, yurt içi ve yurt dışında 100'den fazla bayisi, 50 binin üzerinde referansı ile hızlı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor.



Sürdürülebilir büyüme stratejisi ile geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden ön görerek çalışmalarına yön veren Hekim Holding, ihracat oranlarını daha yukarılara taşımaya ve şimdi olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir.