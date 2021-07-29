Hektaş, Agriventis ve Arma İlaç'ı bünyesine kattı

OYAK grubu iştiraki Hektaş, tohum ve tohum ıslahı üretimi yapan Agriventis ile veteriner tıbbi ürünleri üretimi yapan Arma İlaç'ı bünyesine kattığını açıkladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirmek, şirketin ürün portföyünü zenginleştirmek ve yeni iş kollarına girip yeni ürünler geliştirmek amacıyla iki şirketin alınması işlemine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Agriventis Technologies Pty. Ltd' nin paylarının yüzde 51'ini elinde bulunduran Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş'den sahip olduğu payların tamamının 28 milyon TL bedel karşılığında devir alınması işlemlerine başlandığı bildirildi.

Arma İlaç'ın da sermayesini temsil eden payların tamamının 92 milyon TL bedel karşılığında Oyak Biyoteknoloji'den satın alındığı ifade edildi.