Hektaş ile TÜBİTAK arasında yerli pamuk tohumu iş birliği

19 Ekim 2020

OYAK'ın tarım ve hayvancılık şirketi Hektaş, TAGEM'e bağlı Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü ve TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdiği proje ile pamuk üreticilerinin yerli pamuk tohumları ile üretim yapmalarının hedeflendiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Hektaş'ın yerli tohum ıslah çalışmaları kapsamında pamuk alanında yürüttüğü çalışmaların stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Ekonomi için gerek lif, gerek tohumluk bakımından özel bir konuma sahip olan pamuğun, tekstil başta olmak üzere birçok endüstrinin ham maddesi konumunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada tekstil piyasalarında Türkiye'nin rekabet gücünün artırılmasının büyük ölçüde pamuk tohumunun yurt içinde üretilmesine bağlı olduğu vurgulanarak, "Şirketin bu alandaki çalışmaları ve yatırımları, Türkiye'nin tekstil sektöründe rekabetçi ülkeler arasında üst sıralarda yer almasına önemli katkılar sağlayacak." denildi.

Açıklamada, iki fazlı olarak hazırlanan projenin ilk fazında, tohumun yüksek verim ve lif kalitesi özellikleri geliştirilerek zengin pamuk ıslahı materyalleri geliştirilecek.

İkinci fazındaysa, TAGEM'e bağlı olarak pamuk ıslahı çalışan araştırma kurumları tarafından geliştirilmiş pamuk ileri hatlarının, Aydın, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi farklı pamuk üretim bölgelerinde denenerek tescil aşamasına getirilmesi ve HEKTAŞ tarafından ticari boyuta taşınması değerlendirilecek. Açıklamada, OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Türkiye'de faaliyet gösteren tohum şirketlerinin yüzde 4'ünün yabancı sermayeli şirketler olduğunu, buna rağmen bu firmaların tohum ticaretindeki paylarının ise yüzde 30'a ulaştığını söyledi.

Yerli ve yabancı ortaklı şirketlerin ticaret hacmindeki payınınsa yüzde 19 olduğunu belirten Ortakçıer, "Hem yerli hem de yabancı sermayeli tüm firmaların ticaret hacmindeki payları toplam %49. Bu firmalar Ar-Ge'yi yurt dışında yaparken üretimlerini ucuz iş gücü ve düşük maliyetler nedeniyle Türkiye'de yapıyor. Tohumda katma değerli en önemli çalışma yerli Ar-Ge yapmak." dedi.

Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli yeni ürün geliştirerek tohum pazarında dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirten Ortakçıer, "Ayrıca Hektaş'ın başta Ortadoğu, Asya ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere ihracat hacmini arttırmayı planlıyoruz. Yerli bir tohum üreticisi olarak, pazar koşullarına uygun, üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitler geliştirerek uluslararası markalarla rekabet gücümüzü artıracağız." dedi.

Tohumda her bir ürünün ayrı bir uzmanlık gerektirdiğine dikkat çeken Levent Ortakçıer, tohum ıslah alanında çok kapsamlı ve deneyimli uzman ekiple çalıştıklarını ve meyvesini yavaş verdiğini ifade ederek, uzun vadede verimli tohum çeşitlerinin sayısını artırırken Ar-Ge çalışmalarına da devam edeceklerini söyledi.

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Kaynak: Reuters