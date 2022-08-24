Hektaş, Özbekistan yatırımıyla büyüyecek

Türkiye’de tarım endüstrisine büyük katkı sağlayan ve yurt dışında yatırımları bulunan Hektaş, Özbekistan’da da bitki besleme ve bitki koruma alanında hizmet verecek üretim tesisi kurmak amacıyla çalışmalara başladı. Yurt dışı pazarlara açılarak ihracat ve üretim hacmini artıran şirket, Özbekistan ve çevre ülkelerdeki ihtiyaçlar, olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, Hektaş’ın yeni tesis yatırımının yüksek kârlılık yaratması hedefleniyor.

“Yeni alanlara yatırım yaparak ve üreterek büyüyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2017'de oluşturdukları temel strateji planında satarak değil, satın alarak, yatırım yaparak, Ar-Ge ve inovasyon fırsatlarını değerlendirip üreterek büyümeyi benimsediklerini kaydetti.

Erdem, Özbekistan yatırımının stratejik önemine ilişkin şunları kaydetti: “Bugün bulunduğumuz sektörlerde ya lideriz ya da sektörün en büyük oyuncularından biriyiz. Son altı yılda inorganik ve organik büyüme fırsatlarını değerlendirerek tarım, gıda ve hayvancılık ekosisteminde portföyümüzü genişlettik. Bitki besleme, hayvan sağlığı, tohum gibi stratejik alanlara yaptığımız yatırımlarla önceden yalnızca bitki koruma alanında faaliyet gösteren Grup Şirketlerimizden Hektaş’ın ölçeğini büyüterek global bir şirket olmasını sağladık. Özbekistan yatırımımızla hem sektör hem ülke için değer yaratacağız. Bu yatırım ile başta Özbekistan olmak üzere tüm Türk Devletleri pazarını hedefliyoruz. Türkiye’nin en başarılı tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK olarak, bu ve benzeri yatırımlarımızla ülkemiz ve üyelerimizin refahı için çalışırken, kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte hızla artırmaya, küresel etki alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.”

“Üretim hacmimizi ciddi oranda artırıyoruz”

OYAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı Levent Ortakçıer ise “Hektaş, son altı yılda organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması gibi yeni alanlara girdi. Böylece mevcut ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün geliştirdi. Gelecek dönemde özellikle yurt dışı pazarlara açılarak, ihracat ve üretim hacimlerimizi de ciddi oranda artıracağız. Piyasa değeri 70 milyon ABD dolarından yaklaşık bugün itibariyle 2 milyar ABD dolarına gelen Hektaş’ın istikrarlı büyümesine devam ederken ihracat alanındaki kasını bu yatırımla çok daha fazla güçlendireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Özbekistan’da 30 bin ton bitki koruma ve 150 bin ton bitki besleme (organomineral gübre) kapasiteli yatırımımıza başlıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte mevcut bitki koruma kapasitemizi yüzde 47, bitki besleme (organomineral gübre) kapasitemizi yüzde 152, toplam kapasitemizi ise yüzde 111 oranında artıracağız.” şeklinde konuştu.

Cirosunu yüzde 182 oranında artırdı

Son 5 yıldaki yüksek performansına 2022’nin ilk 6 ayında da devam eden Hektaş, 2021’in aynı dönemine göre cirosunu yüzde 182 oranında artırarak 2,5 milyar TL seviyesine çıkarttı. Şirket, net kârını da 2021’in yılın aynı dönemine göre yüzde 326 oranında artırarak 419 milyon TL’ye çıkardı.

Hektaş, 2022’nin ilk 6 ayında ulaştığı net kâr ile 2021 yılsonu net kârını yüzde 29 oranında geçti. 2021 yılsonu net kârı 326 milyon TL olan şirketin 2022 ilk 6 ay net kârı ise 419 milyon TL.