Hektaş, pet mama üretim tesisi kurma çalışmalarına başladı

Bitkisel ve hayvansal üretim alanında faaliyet gösteren Hektaş, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini ve pazar payını artırıyor. Son olarak şirket, Balıkesir Manyas’ta yeni pet mama üretim tesisi kuruma çalışmalarına başladı. 40 bin 336 metrekare alana kurulacak tesisin yıllık kapasitesi ilk etapta 50 bin ton olacak.

Konuya ilişkin Hektaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, pet mama tesisin kurulumu için makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmalar tamamlandı.

İlk yılda 300 milyon ciro hedefleniyor

2022’nin ikinci çeyreği içinde tamamlanması planlanan yatırımın, halihazırda şirketin cirosu içindeki payı her geçen gün artan "Hayvan Sağlığı" iş kolu ile "Pet Mama" ve ürünlerinin birlikte yönetiminin yaratacağı sinerjiyle kârlılığa olumlu katkı yapması öngörülüyor.

Hızla büyüyen pet pazarının hacmi ve karlılığıyla ilk tam yıl için 300 milyon TL ciro gerçekleştirmeyi planlayan Hektaş, buradan hareketle yatırımın geri dönüşünün oldukça hızlı bir ivmeyle olmasını bekliyor.

Şirket, yatırımın da eksiyle globalde 90 milyar dolar, Türkiye'de ise 400 milyon dolar büyüklüğündeki pet pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.