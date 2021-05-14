Hektaş'tan çiftçilere teşekkür filmi

İnsanlığın, gıdaya erişim ve sürdürülebilir tarımsal üretimin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun farkına varıldığı pandemi döneminde, ülkemizin tarımsal üretim ve gıdaya erişim konularında sıkıntı yaşamaması adına canla başla çalışan çiftçileri unutmayan Hektaş, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için özel bir teşekkür filmi yayınladı.

Teşekkür filmi #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi ile yayında

İstanbul ile Antalya’nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde üç gün süren teşekkür kampanyasının tanıtım filminin çekimlerinde gerçek çiftçiler rol alırken, tarlalarında emek harcayan çiftçilerin işlerini yaptığı o anlar da kameralara yansıdı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde #ÇİFTÇİMETEŞEKKÜRLER etiketi ile yayınlanan ve Hektaş’ın çiftçilerin fedakârca verdiği emeklerine yönelik farkındalık yaratmayı hedeflediği film, “Tüm çiftçilerimize sonsuz minnetle” sözü ile sona eriyor. Hektaş, farkındalık kampanyasıyla toplumun her kesimini çiftçilere teşekkür etmeye davet ediyor.

Yapay zekâ destekli mobil uygulama

Şirket, pandemi önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara karşı yeni özelliklerle donattığı yapay zekâ destekli mobil uygulama Hektaş Akıllı Asistan ile üreticilere hızlı çözümler sundu. Uygulama üreticilerin serada, bahçede ve tarlada yardım ve destek alınabildiği ve tüm sorula cevap veren dijital bir asistana dönüştü. Şirket, bu uygulamasıyla ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri'nde "Tarımsal Bilişim" kategorisinde, TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda ise Dijitalleşme Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

Akıllı asistan uygulamasının yanı sıra pandemiyle birlikte temassız teknolojilerin önem kazanmasıyla Türkiye’nin ilk İHA 2 statüsündeki ilaçlama drone’u Hektaş Turna da çiftçilerin hizmetine sunuldu. Şirket, böylelikle üreticileri dünyadaki rakipleriyle rekabet ederek, ürün verimliliğini arttıran ve zamandan tasarruf sağlayan yeni teknolojilere adapte olabilmelerini amaçlıyor.