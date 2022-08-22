Hektaş’tan Özbekistan’a tesis yatırımı

Hektaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile Özbekistan'da bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine ilişkin üretim tesisi yatırımları planladığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Şirketimizin 19.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülen yurtdışı yatırım planlamamız kapsamında, Özbekistan tarım sektöründeki mevcut potansiyel göz önüne alınarak bitki besleme ve bitki koruma sektörlerine ilişkin üretim tesisi yatırımları yapılması planlanmaktadır. Yapılması planlanan bitki koruma üretim tesisi için yıllık yaklaşık 30.000 ton, organomineral gübre üretim tesisi içinse yaklaşık 150.000 ton üretim kapasitesi öngörülmektedir. Özbekistan ve çevre ülkelerdeki koşullar ile olası fiyatlandırma ve maliyet yapısı göz önüne alındığında, yatırımın yüksek karlılık yaratacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda gerekli görüşme, iş ve işlemlerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.”