Hektaş’tan tesis alımı kararı

Hektaş, Adana'da organomineral üretim tesisinin 2 milyon 590 bin dolara satın alınmasına karar verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından 25.07.2022 tarihinde alınan karar ile, Şirketimizin 04.07.2022 tarihli kararına istinaden Adana İli Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, No. 19 adresinde bulunan Organomineral Üretim Tesisinin satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer USD 2.627.847,00 olup, yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın USD 2.590.000,00'a satın alınmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.