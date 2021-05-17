Helikon'un Sabancı'daki payı yüzde 5'i geçti
Son hisse alımlarıyla Helikon Investments'ın Sabancı Holding'deki payı yüzde 5'in üzerine çıktı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Helikon Investments'ın son hisse alımlarıyla Sabancı Holding'deki payı yüzde 5'i aştı.
Pay alım satım işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ortaklığın 8,36 TL – 8,54 TL fiyat aralığından 2.195.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu işlemle birlikte Helikon Investments Limited'in Sabancı Holding sermayesindeki payları yüzde 5,09 sınırına ulaştı.