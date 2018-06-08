Helvacızade Grubu, Zade Vital ile ABD'ye açıldı

08 Haziran 2018

YILDIZ DOĞRUER YEMİŞ

KONYA - Yemeklik bitkisel sıvı yağ, sağlık ve distribütörlük ürünleri olmak üzere üç farklı iş kolunda faaliyet gösteren Helvacızade Grubu, geliştirdiği besin destekli ilaç ile Amerikan pazarına açıldı. Yurtdışından gelen OTC (reçetesiz ilaç) ürünlerinin hakim olduğu Türkiye pazarında Türkiye’nin ilk markası Zade Vital’i geliştiren ve üreten Helvacızade, ihracat için ABD’nin Chicago kentinde Zade Global Inc, şirketini faaliyete geçirdi. Grup, Zade Vital markası ile ABD pazarında oyuncu olmayı hedefliyor.

Ticaret hayatına 1888 yılında helva ve lokum üretimi ile başlayan Helvacızade Grubu, Konya’daki iki üretim tesisi ve iki Ar- Ge merkezi ile faaliyet gösteriyor. Grubun, iki lojistik merkezinden biri İzmir’de bulunuyor. 1950’li yıllardan itibaren gıda toptancılığına yönelen ve 1991 yılında Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri ile sanayiye girerek yemeklik bitkisel sıvı yağ üretimine başlayan Helvacızade Grubu, 2000’li yıllardan itibaren bitkilere odaklanarak Zade Vital markasını geliştirdi.

Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’nin 17 farklı kalite ve sistem belgesiyle alanında ilk ve tek konumunda olduğunu belirten Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Ar-Ge çalışmalarıyla nar çekirdeği yağını dünyada ilk kez, üzüm ve yer fıstığı yağlarını Türkiye’de ilk kez rafine eden kurum olduklarını söyledi. Büyükhelvacıgil, gıda alanında 2017 yılında başlayan ve bu yıl tamamlanacak olan yeni yatırımla günlük 400 ton olan yemeklik bitkisel sıvı yağ üretim kapasitesini 3 kat artırarak 1200 tona çıkaracaklarını vurguladı.

50 milyon dolarlık Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımı yaptı

Grubun bitkisel yağ alanındaki bilgi birikimi, olanakları ve potansiyelini aktardığı bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan Zade Vital’in bugün dünya standartlarında bir sağlık markası haline geldiğini belirten Büyükhelvacıgil, “Konya’daki 50 milyon dolarlık Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımı ile dünyada ve Türkiye’de sağlık alanında ilkleri gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı. Büyükhelvacıgil, Avrupa’nın en büyük yumuşak kapsül üretim tesislerini inşa ettiklerini, yıllık 1 milyar kapsül üretim kapasiteleri bulunduğunu söyledi.

85 ülkede ve ABD pazarında

Bu yılki ciro hedefi 600 milyon TL olan grubun Zade Vital markasını ABD pazarına ihraç ettiğini de belirten Tahir Büyükhelvacıgil, şunları söyledi: “Yemeklik bitkisel sıvı yağ üretimi alanında, ihracat yaptığı ülke sayısını 72’den 85’e yükselttik. Besin destekleri ve ilaç alanında Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası olarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Zade Vital ürünleri ile de bu sayıyı 12’ye çıkardık. Grubumuz, son üç sene içinde 15 ülkeye ilk kez ihracat yaparak, büyümede sürdürülebilirliği gözler önüne seriyor. Zade Vital markasını ABD pazarına sunarak, Türkiye’nin sağlık ürünü ithal eden ülke konumundan ihraç eden ülke konumuna gelmesine destek veriyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında ABD Chicago’da Zade Global Inc. şirketini faaliyete geçirdik. İki yıl süren yoğun çalışmalarımız sonucunda eylül ayından itibaren ABD pazarının bir oyuncusu olmayı hedefliyoruz. Milli markamız Zade Vital, ABD pazarında bile bulunmayan yenilikçi ürünleri ile dünya wellness pazarında Türkiye’nin de bulunduğunu tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyor.”

Tahir Büyükhelvacıgil'e hizmet şeref belgesi

Helvacızade Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TOBB delegesi olarak ülke ekonomisine 20 yıldır hizmet ederek Hizmet Şeref Belgesi’ne layık görülen iki kişiden biri oldu. TOBB evsahipliğinde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı ödül töreninde Hizmet Şeref Belgesi’ni alan Tahir Büyükhelvacıgil, “Türk iş dünyası olarak ülkemizin en zor günlerinde dahi üretimden vazgeçmedik. Bundan sonra da yılmadan, usanmadan, engelleri tek tek aşarak üretmeye, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yapmıştı.