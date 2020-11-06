Hemen Geliriz, Avrupa ve Amerika’ya açılmayı hedefliyor

06 Kasım 2020

Şirin ÇAVUŞ

Avrupa ve Amerika kıtası genelinde firmalar ile anlaşmaya başladıklarını söyleyen Hemen Geliriz CEO’su Denizkan Erdoğan, geliştirdikleri inovatif çözümlerle küresel ölçekli bir marka olmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mobil uygulamaları güncelleyip yeni hizmetler ekleyecek

Küresel ölçekte faaliyet göstermeyi hedeflediklerini dile getiren Denizkan Erdoğan, Hemen Geliriz’in acil yardım hizmetleri konseptinde, Avrupa ve Amerika kıtalarında firmalar ile anlaşmaya başladığını söyledi. Erdoğan, “Uzun vadede teknolojiye ve inovasyona yatırım, güçlü bir avantaj sağlayacak. Geçmiş başarılarımız sonucunda mevcut Ar-Ge harcamalarımızı artırmaya yöneldik. Şirketin geçtiğimiz 12 ay içerisindeki toplam Ar-Ge giderleri 1 milyon TL’yi aştı” açıklamasını yaptı. Erdoğan, müşterilerin değerlendirme ve karar verme süreçlerini bilgi temelinde hızlandırıp, bir sonraki ihtiyaçlarını ön görmeye dayalı bir modelin yürütücüsü olduklarını belirtti.

Bünyelerine kattıkları üye iş yerleriyle, şehir içinde usta, kurye, vale veya servis hizmetleri sunacakları bir sistem oluşturduklarını söyleyen Erdoğan, “Mersin ve Adana illerini kapsayan Çukurova bölgesinde motorlu kurye ağı kurarak ön hazırlık ve test sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Sonraki süreçte binlerce kuryeyi istihdam ederek Türkiye geneline yaygınlaşmayı planlıyoruz” dedi. Erdoğan, kurye hizmetinin yanı sıra motorlu vale hizmetiyle de aracını çeşitli nedenler ile kullanamayacak durumda olan kullanıcılarına, katlanabilir motorlar ve elektrikli scooterlar ile kendi araçlarında VIP vale hizmeti vereceklerini söyledi. Erdoğan, “Kasım ayı sonunda App ve Google Play Store’da yeni teknolojilerin entegre edildiği bir versiyon güncellemesi yapıldıktan kısa bir süre sonra kurye ve vale hizmeti Mersin halkının kullanımına açılacak” şeklinde konuştu.

Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, “Hızla gelişen bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve değişen toplumsal gereksinimler yeni bir iletişim ağının oluşmasını sağladı. Şirketimiz de bu doğrultuda karmaşık araç rotalama problemlerini gerçek zamanlı olarak çözen, web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri ve bütünleşik dinamik lojistik karar destek sistemi ile hataya kapalı bir yapı oluşturdu” ifadesini kullandı.