Hendek, fancoilde Avrupa’nın üretim merkezi haline geldi
2020’de ilk fazı, 2023’te ise ikinci fazı hayata geçiren çatı üstü GES projesiyle, I-REC sertifikası alarak yenilenebilir enerji taahhütlerini belgeleyen Daikin Türkiye, karbon nötr olma yolunda önemli bir adım attı.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ayrıca, şirketin Avrupa’nın tek fancoil üretim merkezi olan Daikin, yeni dönemde FWF-D ve FWC-D model iki yeni nesil kaset tip fancoil cihazlarla pazarda 25 milyon euro pay almayı hedefliyor.
Üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor
Hendek tesisinin Daikin Grubu içinde Avrupa pazarına ihraç edilen tüm fancoillerin üretim merkezi konumuna geldiğini belirten Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, “Fancoil üretiminde Avrupa’ya tek tedarikçisi olduk Bu kapsamda Hendek tesisimizde tüm kaset tip fancoil serisinin üretimini gerçekleştiriyoruz.
Bu ürünlerin Avrupa ve çevresindeki ülkelere ihraç ederek bölgedeki pazar payımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye fancoil pazarı yaklaşık 20 milyon euro, Avrupa’da pazar büyüklüğü 450 milyon euro. Biz bu pazardan 25 milyon euro almayı hedefliyoruz. Fancoil’de tüm kategorilerde Avrupa›nın tek tedarikçisiyiz. Üretimin yüzde 60’ına yakını ihraç ediyoruz” dedi.
Tesisi yenilenebilir enerji kullanıyor
Sürdürülebilirlik yolunda ilk fazlarını 2020 yılında hayata geçirdikleri GES projesinin ikinci fazını ise Ağustos 2023’te tamamlayarak toplamda 7,84 MWp kurulu güce ulaştıklarını aktaran Avcı, “Daikin Türkiye, 2023 mali yılı raporuna göre, Hendek Üretim Tesisi’nde söz konusu yılda GES projesinden ürettiği enerjiyi ihraç ederek tükettiği toplam 9.634 MWh elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanıldığını ve I-REC (Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikasyonu ile belgelendirildi. Böylece Daikin Türkiye’nin 3.969 t-CO2 emisyon salımına engel olarak eş değeri 112 bin 717 ağaca denk geldiğini ve 2050’de karbon nötr şirket olma hedefine bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.
İki yeni fancoil üretecek
Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran ise FWF-D ve FWC-D model yeni nesil kaset tip fancoil cihazların; ofisler, oteller ve rezidanslar gibi geniş alanlarda enerji tasarrufu ve iklimlendirme çözümleri sağladığını belirtti. Gülsaran, EC motor teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sağlayan bu cihazların düşük ses seviyesine sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan, bu yıl yaz döneminde klima satışlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Gülsaran, önceki yıl yaptıkları montaj sayısı kadar bu yılın iki ayında klima montajı yaptıklarını aktardı.