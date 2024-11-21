Hendek, fancoilde Avrupa’nın üretim merkezi haline geldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ayrıca, şirketin Avrupa’nın tek fan­coil üretim merkezi olan Da­ikin, yeni dönemde FWF-D ve FWC-D model iki yeni ne­sil kaset tip fancoil cihazlar­la pazarda 25 milyon euro pay almayı hedefliyor.

Üretiminin yüzde 60’ını ihraç ediyor

Hendek tesisinin Daikin Grubu içinde Avrupa pazarı­na ihraç edilen tüm fancoille­rin üretim merkezi konumu­na geldiğini belirten Daikin Türkiye Genel Müdür Yar­dımcısı Olcay Avcı, “Fancoil üretiminde Avrupa’ya tek te­darikçisi olduk Bu kapsamda Hendek tesisimizde tüm ka­set tip fancoil serisinin üreti­mini gerçekleştiriyoruz.

Bu ürünlerin Avrupa ve çevresin­deki ülkelere ihraç ederek böl­gedeki pazar payımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye fancoil pazarı yakla­şık 20 milyon euro, Avrupa’da pazar büyüklüğü 450 milyon euro. Biz bu pazardan 25 mil­yon euro almayı hedefliyoruz. Fancoil’de tüm kategorilerde Avrupa›nın tek tedarikçisiyiz. Üretimin yüzde 60’ına yakını ihraç ediyoruz” dedi.

Tesisi yenilenebilir enerji kullanıyor

Sürdürülebilirlik yolunda ilk fazlarını 2020 yılında ha­yata geçirdikleri GES proje­sinin ikinci fazını ise Ağustos 2023’te tamamlayarak top­lamda 7,84 MWp kurulu gü­ce ulaştıklarını aktaran Avcı, “Daikin Türkiye, 2023 ma­li yılı raporuna göre, Hendek Üretim Tesisi’nde söz konusu yılda GES projesinden üret­tiği enerjiyi ihraç ederek tü­kettiği toplam 9.634 MWh elektrik enerjisinin tamamı­nın yenilenebilir enerji kay­naklarından kullanıldığını ve I-REC (Uluslararası Yeni­lenebilir Enerji Sertifikası) sertifikasyonu ile belgelendi­rildi. Böylece Daikin Türki­ye’nin 3.969 t-CO2 emisyon salımına engel olarak eş değe­ri 112 bin 717 ağaca denk gel­diğini ve 2050’de karbon nötr şirket olma hedefine bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.

İki yeni fancoil üretecek

Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran ise FWF-D ve FWC-D model yeni nesil kaset tip fancoil cihazların; ofisler, oteller ve rezidanslar gibi geniş alanlarda enerji tasarrufu ve iklimlendirme çözümleri sağladığını belirtti. Gülsaran, EC motor teknolojisi ile yüksek enerji verimliliği sağlayan bu cihazların düşük ses seviyesine sahip olduğunu vurguladı. Öte yandan, bu yıl yaz döneminde klima satışlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Gülsaran, önceki yıl yaptıkları montaj sayısı kadar bu yılın iki ayında klima montajı yaptıklarını aktardı.