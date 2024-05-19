Henien Aid 1,5 yıl saklanabilen doğal gıdalar üretiyor

Sağlıklı yaşama dair toplumsal bilincin giderek artması, insanların günlük yaşamlarındaki birçok alışkanlığı da yeniden şekillendirmesine kapı aralıyor. Özellikle en temel ihtiyaç olan beslenmede aşırı işlenmiş gıdaların yerini katkı maddesi içermeyen, sağlıklı besinler alıyor.

Başta gıda olmak üzere, insan sağlığına yönelik ürünler üreten Henien Genel Müdürü Halil Üsame Kullemci sağlıklı gıda tüketiminin önemini açıklarken, bu alanda düzenledikleri projelerle de sağlıklı besinlere ulaşamayan insanlara yardım edilebileceğine işaret ediyor:

“Sağlıklı beslenmenin hem birey hem de gezegenimiz için ne kadar kritik olduğunu son dönemde daha iyi anlıyoruz. Biz de tüketicilere doğal, sağlıklı, lezzetli, gıda katkı maddesi içermeyen, teknolojik imkanlarla uzun saklama sürelerine sahip ürünler sunuyoruz. Platformumuzda yer verdiğimiz Henien Aid isimli projemizle de ihtiyaç sahiplerine sağlıklı gıda ulaştırılmasına aracılık ediyoruz.”

“Ürünlerimiz 1,5 yıl muhafaza edilebiliyor”

Halil Üsame Kullemci, şu bilgileri paylaştı: “Ürünlerimizi aç-ısıt-ye pratikliğinde hazırlıyoruz. Her biri oda sıcaklığında 1,5 yıl boyunca muhafaza edilebiliyor. Afetlerin yanı sıra seyahat ya da kamp programlarında da çözüm oluyor. Otoklav teknolojisi ile pişirdiğimiz ve özel bir ambalaj kullanarak paketlediğimiz hazır yemek çeşitlerimiz hiçbir koruyucu madde içermiyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Ürün yelpazemiz, halihazırda çorba, pilav ve ana yemeklerden oluşuyor. Yakın zamanda gurme kategorimize beyran, kremalı tavuk suyu, işkembe ve kelle paça çorbalarını da ekleyeceğiz. Bu ürün serisiyle evde yapılması zor olan lezzetlerimizi dünyaya tanıtmayı planlıyoruz. Ayrıca soğuk zincire ihtiyaç duymayan aşure ürünümüzü de “Bin yıllık kadim lezzet” sloganıyla haziran ayında tüketicilerin beğenisine sunacağız. Ürünlerimizi yalnızca platformumuzu ziyaret eden müşterilerimize değil, alt markamız yeni nesil aşevi Henien Aid ile ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“1 yılda yaklaşık 1 milyon kap yemek dağıttık”

İhtiyaç sahiplerine yönelik kurdukları alt markalarının işleyişine dair detayları paylaşan Halil Üsame Kullemci, “Henien Aid projesi, yemek ikram etmenin en nazik, kaliteli, yaygın ve sürdürülebilir yöntemini araştırmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı. Sağlıklı gıdalara ihtiyacı olan insanlara yardım etmek isteyenler, sitemiz üzerinden bağış yaparak yemek ikramında bulunulabiliyor, gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve teyidinde görev alabiliyor. Örneğin, Ramazan ayında Türkiye genelinde 75 ilde 228 bin kişiye 9 bin 500 koli ile 684 bin kap yemek teslim ettik. Kurulduğumuz 2023 yılından bu yana ise toplam 320 bin öğün, 960 bin kap yemek dağıttık. Gelecek dönemde bu sayıyı artıracağız.” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda pazaryerlerinde de faaliyet göstermeye başlayacaklarının haberini veren Halil Üsame Kullemci, “Hedeflerimiz doğrultusunda hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda markamızla tüm ürün gruplarımızı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Endonezya gibi ülkelerde de tüketicilerle buluşturmayı planlıyoruz. Sağlık ürünlerimizle, sağlıklı bir topluma dönüşmemiz için çabalamaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.