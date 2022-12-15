Henkel, 3. çeyrekte 6 milyar euro büyüdü

Olağanüstü derecede zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında, stratejilerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ve net bir çift haneli satış büyümesi elde ettiklerini belirten Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Tüm iş birimlerinin ve bölgelerin, özellikle de üçüncü çeyrekte Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin satışlarda elde ettiği net çift haneli artışın, bu güçlü iş performansına katkıda bulunması özellikle memnuniyet verici” diye konuştu.

Üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesinin, başarılı markalardan ve yenilikçi teknolojilerden oluşan güçlü ve dengeli portföylerinin gücünün bir başka kanıtı olduğunu vurgulayan Knobel, “Buna ek olarak, portföy optimizasyon tedbirlerimizin uygulanmasını sürekli olarak ileri taşıdık, sıkı maliyet yönetimimizi sürdürdük ve daha fazla verimlilik iyileştirmesi üzerinde çalıştık. Aynı zamanda, iki tüketici iş birimimizi birleştirirken, yeni yapıları hayata geçirmek için planladığımız programın ilerisindeyiz. Bu güçlü performans, böylesi zorlu zamanlarda, Henkel’in uzun vadeli başarısı için gösterdiği olağanüstü bağlılık ile kritik bir rol oynayan küresel ekibimizin başarısı” açıklamsını yaptı.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin katkısı büyük

Henkel’in üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi özellikle Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin katkısıyla gerçekleşti. Tüm iş alanları, çift haneli ya da kayda değer organik satış artışı kaydetti.

Beauty Care İş Birimi, açıklanan portföy tedbirlerini uygulamasına rağmen, üçüncü çeyrekte pozitif organik satış büyümesi elde etti. Hem profesyonel hem de tüketici alanları bu performansa katkıda bulundu. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi, özellikle çamaşır bakımı alanındaki büyümenin etkisiyle önemli bir organik satış büyümesi elde etti.