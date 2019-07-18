Henkel, yeni ürünlerle geleceğe odaklandı

18 Temmuz 2019

FERİT PARLAK

DÜSSELDORF - Henkel, dijital dönüşümden payını almak için inovatif ürünler geliştirmeye başladı. Henkel tarafından geçen hafta Almanya’da gerçekleştirilen etkinlikte, gazeteci ve analistlerle şirketin yaşadığı dönüşümün yol haritası paylaşıldı. 2018 satışlarından 9.4 milyar euro gelir elde eden Henkel, dijital dönüşüme hazırlık yaparak 1 asır daha güçlü kalmak için çabalıyor. Bunun için geleceğin elektrikli araçlarını yeni malzemelerle hafifletmeye, sensör teknolojini geliştirmeye, 3 boyutlu yazıcılarda yol almaya çalışıyor.

Önümüzdeki 2 yılda 250 yeni elektrikli otomobil modelinin tanıtılacağı; 2020’den itibaren sıradan bir otomobilde ortalama 12 kamera kullanılacağını ifade eden yetkililer, otomotiv endüstrisinde 300’ün üzerinde inovatif çözüm geliştirerek endüstrinin bir parçası haline gelmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni Ar-Ge çalışmalarıyla, yeni enerji türünün kullanılmasında, elektrikli otomobillerin hafifletilmesinde ve sürücüsüz araç teknolojilerinde değişecek hammadde ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefliyor. Henkel kamera ve sensör üreticilerinin ihtiyacı olan ham maddeyi üretebilmek amaçlanıyor.

Her araçta ortalama 17 kg yapıştırıcı kullanıldığını düşünüldüğünde, dönüşümle gelecek yeni eklentilerle, Henkel’in hammadde ürünlerinin daha fazla kullanılacağı tahmin ediliyor. 5G altyapısı mobil iletişim için değil, her cihazı yeniden akıllandırırken sensör üreticilerinin de Henkel gibi kuruluşların müşterisi olacağı tahmin ediliyor.

3B yazıcılarda kullanılıyor

İnovatif yeni malzemeler kullanmak için 3 boyutlu yazıcı ekosistemine destek veren Henkel, Autodesk gibi firmalarla yakın çalışıyor. Ulaşımdan sağlığa, uzay teknolojilerinden eğitime pek çok alanda 3B yazıcılar kullanılıyor. Henkel de uzay teknolojileri, işitme cihazları, diş tedavilerinde ve ulaşım araçlarında 3 boyutlu yazıcı çözümlerini kullanıyor. Şirket 2020'de faaliyete geçeçek. İnovasyon merkezinde bir dizi yeniliğe imza atıyor. Henkel rekabetin çok olduğu piyasalarda farklılık kazanacak ve hem tüketici hem de endüstriyel iş alanlarında sunulan farklı ürünler ve hizmetler aracılığıyla “ürün odaklılıktan” “çözüm odaklılığa” geçiş yapacak. Henkel, 2020'e kadar daha fazla yenilik geliştirmeyi ve önde gelen yeniliklerinin satış payını artırmayı planlıyor.

Kuruluş, yenilik kabiliyetlerini artıracak fırsatlar yaratabilmek adına, Düsseldorf ve Shanghai’daki Yapıştırıcı Teknolojileri iş birimi için yeni inovasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirecek. Henkel, aynı zamanda tüm iş birimlerinde hizmet teklifl erini ve modellerini genişletecek. Bunlara endüstriyel ve profesyonel müşterileri için danışmanlık ve teknik tavsiyelerin yanı sıra, kuaför randevuları, abonelik modelleri ve otomatik yeniden siparişler için çevrimiçi rezervasyon platformları gibi tüketici işleri de dahil olacak.

150 milyonluk fon kuruyor

Henkel, aynı zamanda gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki boşlukları doldurmak için yeni pazarlara girecek. Böylece potansiyel yeni büyüme kaynaklarını kullanarak, mevcut ana faaliyet alanlarındaki büyümeyi teşvik edecek. Hedeflenen satın almalar, Henkel’in portföyünü tamamlamasına yardım edecek, cazip piyasa ve kategorilerde konumunu güçlendirecek ve yan kategorilere genişlemesini sağlayacak. Buna ek olarak, şirket özel dijital veya teknolojik uzmanlığa sahip yeni teşebbüslere yatırım yapmak için 150 milyon Euro’ya varan özel bir Girişim Sermayesi Fonu kuracak.

Türkiye’de bin çalışanı var



1963 yılında kurulan Türk Henkel günlük hayatta evde bulaşık deterjanından yapı endüstrisinde yapıştırıcıya kadar pek çok çözümü bulunuyor. Türkiye’de yaklaşık bin çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Genel merkezi İstanbul’da yer alan şirketin fabrikaları ise Ankara, İstanbul ve Kocaeli’nde bulunuyor. Ortalama 400 milyon euro satış ve yüzde 25 organik satış büyümesine sahip.