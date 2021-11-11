Henkel’de üst düzey görev değişimi

Töre Birol, Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak atandı. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan ve Oxford Brookes Üniversitesi’nde MBA yapan Birol; Koç Holding, BP ve Nielsen’de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006’da Kategori Yöneticisi olarak Henkel kariyerine başladı.

2007’de Henkel’de Uluslararası Zincir Mağazalar Kanal Müdürü görevine getirildi. 2009’da Türkiye Zincir Mağazalar & Ticari Pazarlama & Kategori Yönetimi Yöneticiliği, 2011’de ise Henkel Baltıklar Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2012 yılında Henkel Ukrayna Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak kariyerini sürdürdü. 2015 - 2017 yıllarında Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak önemli başarılara imza attıktan sonra 2018 yılında Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Avrupa Satış ve Ülke Yönetimi Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Birol, bundan böyle Henkel’in Çamaşır ve Ev Bakım Global Satış Kurumsal Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecek.