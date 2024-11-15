Henley&Partners yeni vatandaşlık programını tanıttı

Henley&Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel ve Nauru İklim Değişikliği ve Ulusal Dayanıklılık Bakanı Asterio Appi, COP 29 Programı'nda gerçekleştirilen lansman etkinliğinde bir araya gelerek 'Nauru Ekonomi ve İklim Dayanıklılığı Vatandaşlık Programı' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sürdürülebilir kalkınmaya destek olarak serbest dolaşım hakkı elde etmenin mümkün olduğu program hakkında bilgi veren Bakan Asterio Appi, “Yükselen deniz seviyeleri, yoğunlaşan fırtına dalgaları ve hızlanan biyolojik çeşitlilik kaybıyla karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın sonuçları, Pasifik Ada devletlerini giderek daha yaşanmaz hale getiriyor. Yatırımcılar, Nauru’nun vatandaşlık programını seçerek yalnızca kendi geleceklerini güvence altına almakla kalmıyor; gezegenimizin geleceğine de yatırım yapmış oluyorlar” dedi.

Uluslararası yatırımcılara 89 ülkeye vizesiz erişim

Programın lansmanında açıklama yapan Burak Demirel, “Yatırımcılar, ulusal hazine fonuna her bir başvuru sahibi için 105.000 ABD dolarından başlayan bir katkı yaparak Nauru vatandaşlığı elde edebilir. Program, uluslararası yatırımcılara 89 ülkeye vizesiz erişimin yanı sıra sınırsız çifte vatandaşlık ve aile üyelerini de vatandaşlık programına dahil etme olanağı gibi avantajları da kapsıyor. Nauru, geleceğini şekillendirecek projelerin finansmanını yalnızca en yüksek kalibredeki yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirmek üzere titizlikle hazırlanan sağlam bir yönetim modeli oluşturdu. Bu program yalnızca ikinci bir vatandaşlık almayı değil aynı zamanda küresel iklim sorunlarının çözümüne doğrudan dahil olma imkânı da sunuyor” şeklinde konuştu.

Vatandaşlık süreci detayları

Nauru Ekonomi ve İklim Dayanıklılığı Vatandaşlık Programı Hazine Fonuna doğrudan katkı yoluyla vatandaşlığa giden basit bir süreç sunuyor. Ana başvuru sahiplerinden 18 yaşını doldurmuş, temiz bir sicile sahip, fon kaynağına kanıt sunabilen kişiler olmaları bekleniyor. Programa katkı payları ve ek ücretler arasında, başvuru, detaylı inceleme ve pasaport ücretleri yer alıyor. Başvuru sahipleri kapsamlı bir detaylı inceleme kontrolünden geçtikten sonra mülakata giriyor. Onaylandıktan sonra, başvuru sahipleri gerekli katkıyı yapıyor, Nauru’ya Bağlılık Yemini ederek vatandaşlık sertifikalarını ve Nauru pasaportlarını alıyorlar.