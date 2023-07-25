"Henüz açıklanmayan 40'a yakın yeni ürünümüz var"

Hamide HANGÜL

Türkiye’nin roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan ROKETSAN’ın yeni savunma sistemleri görücüye çıkıyor. Firmanın yeni ürünleri ve hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, seri üretime geçmiş 30 kadar ürün bulunduğunu açıkladı. Bu yıl yeni ürünleri piyasaya sunacaklarını belirten Yiğit, “Bu yıl 7 yeni ürünümüz görücüye çıkacağız. 40 kadar henüz açıkladığımız ürünlerimiz var” dedi. ROKETSAN’ın kalitesini artırmada atılım içinde olduklarını dile getiren Yiğit, şunları söyledi:

Ar-Ge’ye 3,1 milyar TL kaynak

“2024 yılı içinde kapasiteyi ikiye katlamış durumda olacağız. ROKETSAN bir teknoloji üssü. 2022 yılı itibarıyla 863 milyon dolarlık ciromuz var. Dolar bazında yüzde 10 artış söz konusu. Hasılatın Türk Lirası bazındaki karşılığı ise bir önceki yıla göre yüzde 103 artışla 14,3 milyar TL oldu. Ciromuzun yüzde 32’si ihracat gelirinden oluşuyor.

Bu rakamı önümüzdeki yıl yüzde 50’lere çıkarmak istiyoruz. Hedeflerimize adım adım yaklaşırken ürünlerimiz Amerika’dan Asya’ya Afrika’dan Avrupa’ya kadar her türlü şartta başarılarını kanıtlamaya devam ediyor. 2022 yılında ciromuzun yüzde 17.48’ini Ar-Ge’ye ayırdık ve toplamda 2 milyar 287 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. 2023 yılında ise 3 milyar 163 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması öngörüyoruz.”

800 milyon dolarlık alt yapı harcaması

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise 2023’ü yatırım yılı olarak değerlendirdiklerini açıkladı. ROKETSAN’ın 40’a yakın Ar-Ge projesi olduğunu bildiren İkinci, “ROKETSAN bir teknoloji firması. 2 binden fazla şirketle işbirliği yapıyoruz. TSK’nın vuruş etkinliğini artırmak için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyoruz.

ROKETSAN ürünleri uluslararası pazarda rüştünü ispatlamış durumda. Önceliğimiz kendi silah altyapımız” diye konuştu. Yatırım planlarına ilişkin İkinci, “5 yıllık yatırım sürecimiz önümüzdeki yıl devreye girmeye başlayacak. 800 milyon dolarlık yatırım peyder pey devreye alınacak” açıklaması yaptı. Çakırla ilgili bir soru üzerine İkinci, “Çakır talebi çok yüksek. İlk atışta başarılı oldu. Çakır’ın ihracat kontratını imzaladık” yanıtını verdi.

Toplantı sırasında bu yıl piyasaya çıkacak ürünler de tanıtıldı. Bu ürünler arasında, mobil hava savunma sistemi Burç ve kara ve deniz hedeflerini uzun menzilden vurmak için geliştirilen UMTAS GM Blok gibi projeler de yer aldı. Toplantıda verilen bilgilere göre, ROKETSAN geliştirdiği AESA radar havadaki tehditleri 20 km kadar algılıyor. Sungur füzesi ise 8 km kadar tehditleri algılayarak imha ediyor.

30 ürünü sergileyecek

Türkiye’nin roket, füze ve mühimmat üreticisi olarak bu yıl 35’inci yaşını kutlayan Roketsan IDEF’23’e fuarın en büyük stantlarından birinde 7’si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle katılıyor. İlk kez sergilenecek 7 yeni ürün şunlar: UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi-BURÇ, KMC-U