Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız: Tatilcilerin 2022 tercihi doğaya dönüş oldu

Seyahat acentesi Hepsi Bungalov Kurucusu İlker Kulaksız, 2022 yılında tatilcilerin tercihinin doğaya dönüş olduğunu söyledi.

Kulaksız, “Sapanca, Maşukiye, Bolu Merkez, İğneada, Çamlıhemşin, Ardeşen gibi kalabalıklardan uzak bölgelerde geçmiş yıllara göre kıyasladığımız bir talep patlaması yaşanıyor.” dedi.

Acente tarafından yapılan açıklamada bu tatil bölgelerinin; hem doğa ile iç içe olması, hem göl manzarasının bulunması ve çeşitli konaklama noktalarının göle sıfır konumda yer almaları ve tatilinde deniz isteyenler için de alternatif noktalar sunabilmelerinden dolayı tercih edildiği ifade edildi.

“Pandemiden sonra tatil alışkanlıkları değişti”

İnsanların tatil tercihlerinin COVID-19 pandemisiyle birlikte yavaş yavaş değiştiğini vurgulayan acente, değişen alışkanlıklarla birlikte tatil destinasyonlarında tercih edilen yerlerin de değiştiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İnsanlar pandemi ilk çıktığı dönemde haklı olarak kalabalıklardan uzak yerlerde ve sadece kendilerine ait olabilecek yerlerde konaklamak istediler. Bu da bungalov, tiny house, glamping gibi alternatifleri güçlendirdi. Bu yapıların olduğu Sapanca, Ardeşen, Maşukiye, Bolu Merkez, İğneada, Çamlıhemşin, Ardeşen gibi noktalar da özellikle yerli turistlerin uğrak noktası olmaya başladı.”

“Rezervasyon taleplerimizde de doğaya dönüş var”

Kendi web siteleri üzerinden gelen rezervasyon taleplerini incelediklerinde geçmiş dönemlere göre doğaya dönüş talebini görebildiklerini söyleyen İlker Kulaksız, “Son yıllarda zaten bungalov, tiny house ve özel villalar için rezervasyon sayılarımızda artış yaşanıyordu, bu yıl ise bu talebin daha fazla arttığını görebiliyoruz. Hem insanların doğa özlemi hem de fiyat performans olarak bütçelerini aşmak istemedikleri destinasyonları tercih etmek istemeleri doğaya dönüş tatil taleplerini artırdı.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...