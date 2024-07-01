Hepsiburada 100 bin yeni KOBİ’yi e-ticaret ekositemine taşıyacak
Şu anda 102 bin aktif kullanıcının satış yaptığı e-ticaret platformu Hepsiburada, bir yıl içerisinde aktif satıcı sayısını en az 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Hepsiburada, nisan ayında başlattığı İş Ortağım Platformu ile de yeni girişimcileri destekleyerek ekosistemin içine çekecek.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Ticaretin dijitalleşmesi için geliştirdiği çözümleri iş ortaklarıyla paylaşan Hepsiburada, sistemdeki aktif satıcı sayısını bir yıl içerisinde en az 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Dünya KOBİ Günü nedeniyle yerel iş ortaklarıyla bir araya gelen Hepsiburada e-ticareti büyütecek anahtar teslim çözümlerini ve İş Ortağım platformu üzerinden KOBİ’lere sunduğu destekleri tanıttı.
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, “Hepsiburada İş Ortağım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başlamak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağlayacağız. Bu sayede önümüzdeki bir yıl içinde 100 bin işletmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Hepsiburada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ticaretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını belirten Özgün, “Hepsiburada olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada İş Ortağım Platformu ile KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ticaretteki başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Türkiye’nin KOBİ’lerini e-ticaretle tanıştırıyor, onları büyütüyor ve isterlerse e-ihracatla yurt dışına taşıyoruz” diye konuştu.
Yüzde 82’si ertesi gün teslim ediliyor
Hepsiburada’nın ilk çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine oranla sipariş adedinde %22, toplam satış hacminde ise %138 büyüdüğünü ve satışların %68’inin pazaryerinden geldiğini açıklayan Özgün, işlerini büyütmek isteyen işletmelerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu anlattı. Özgün, “Yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliştiren HepsiAds ile iş ortaklarımıza dijital pazarlama stratejileri sunuyoruz. Farklı medya kanallarında reklam çözümleri sunarak, KOBİ’lerin geniş bir pazarlama yelpazesine erişimini sağlıyoruz” dedi. HepsiJet ile de hızlı ve sorunsuz bir kargo desteği sunduklarını kaydeden Özgün, şunları söyledi: “Bugün Hepsijet satın alınan ürünlerin yüzde
82’sini ertesi gün teslim ediyor. Ayrıca HepsiJet ile anlaşmalı kargo fiyat avantajlarına ve rekabetçi teslimat seçeneklerine sahip oluyorlar. Böylece hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediliyor.” Hepsipay ile iş ortaklarımıza ödeme ve vadelendirme hizmetleri sunarak satış süreçlerini hızlandırdıkların belirten Özgün, iş ortaklarının %40’ının bu hizmetten faydalandığını ve HepsiPay’in 15,7 milyon müşterisi olduğunu söyledi. Özgün, Hepsiburada Premium'un 200 bin kullanıcısı olduğunu dile getirdi.
Özgün, yeni program İş Ortağım Platformu’na katılan satıcılara %60’a varan komisyon indirimleri, 1.000 TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29,99 TL’den başlayan avantajlı kargo fiyatları sunduklarını açıkladı. Özgün, Hepsiglobal ile de bugüne kadar 10 bin işletmeyi e-ihracata açtıklarını söyledi.
“Hepsiburada destekleri ile işimizi büyüttük”
Hepsiburada üzerinden satış yapan dört işletme temsilcisi İş Ortağım platformunun e-ticaret performanslarına katkısını anlattı. Aktif kıyafetler tasarlayan Los Ojos’un kurucusu Yaşar Tavşancı, “Hepsiburada limiti sayesinde satışlarımızda %40’lık bir artış sağlamayı başardık” dedi. Oteller için havlu, nevresim, çarşaf, yastık ve yorgan üreten Varol Tekstil’in yöneticisi Yaşar Varol, “HepsiJet’le siparişlerimizin tamamına yakını ertesi gün teslim edildiği için müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutuyoruz” dedi.
Boztepe Zeytincilik’in yetkilisi Cansu Bulan, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında %50 komisyon indiriminden yararlandım. Efsane Kasım dönemindeki kampanya katılımımız sayesinde de ayda 3 adede kadar düşen siparişim günde 100’e yükseldi” dedi. Nova Vera’nın Fabrika Müdürü Mustafa Al, “Sadece komisyon indirimlerinin değil, HepsiAds reklam bakiyesi desteğinin büyük faydasını gördük. Hepsiburada’daki kampanya dönemlerinde satışlarımızı %50’ye kadar arttırdık” diye konuştu.