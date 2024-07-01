Hepsiburada 100 bin yeni KOBİ’yi e-ticaret ekositemine taşıyacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ticaretin dijitalleşme­si için geliştirdiği çö­zümleri iş ortaklarıyla pay­laşan Hepsiburada, sistem­deki aktif satıcı sayısını bir yıl içerisinde en az 200 bine çıkarmayı hedefliyor. Dün­ya KOBİ Günü nedeniyle ye­rel iş ortaklarıyla bir araya gelen Hepsiburada e-tica­reti büyütecek anahtar tes­lim çözümlerini ve İş Orta­ğım platformu üzerinden KOBİ’lere sunduğu destek­leri tanıttı.

Hepsiburada Ti­cari Grup Başkanı Ender Öz­gün, “Hepsiburada İş Orta­ğım portalındaki dönüşüm sayesinde, e-ticarete başla­mak isteyen bir işletmenin 3 saat içerisinde ilk satışını yapabilmesine olanak sağla­yacağız. Bu sayede önümüz­deki bir yıl içinde 100 bin iş­letmeyi e-ticarete taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Hepsibu­rada ekosistemiyle bugüne kadar 400 bin işletmeyi e-ti­caretle tanıştırdıklarını ve 5 milyon kişinin istihdamına katkı sağladıklarını belirten Özgün, “Hepsiburada olarak, lojistik, reklam ve finansal teknoloji çözümlerinin ya­nı sıra Hepsiburada İş Orta­ğım Platformu ile KOBİ’lerin e-ticarete giriş bariyerlerini ortadan kaldırmayı ve e-ti­caretteki başarılarını artır­mayı amaçlıyoruz. Anahtar teslimi çözümlerimizle Tür­kiye’nin KOBİ’lerini e-tica­retle tanıştırıyor, onları bü­yütüyor ve isterlerse e-ihra­catla yurt dışına taşıyoruz” diye konuştu.

Yüzde 82’si ertesi gün teslim ediliyor

Hepsiburada’nın ilk çeyrek­te bir önceki yılın birinci çey­reğine oranla sipariş adedinde %22, toplam satış hacminde ise %138 büyüdüğünü ve satış­ların %68’inin pazaryerinden geldiğini açıklayan Özgün, iş­lerini büyütmek isteyen işlet­melerin en önemli ihtiyacının doğru kitleye erişim olduğunu anlattı. Özgün, “Yapay zekaya dayalı reklam çözümleri geliş­tiren HepsiAds ile iş ortakları­mıza dijital pazarlama strate­jileri sunuyoruz. Farklı medya kanallarında reklam çözüm­leri sunarak, KOBİ’lerin ge­niş bir pazarlama yelpazesi­ne erişimini sağlıyoruz” dedi. HepsiJet ile de hızlı ve sorun­suz bir kargo desteği sunduk­larını kaydeden Özgün, şun­ları söyledi: “Bugün Hepsijet satın alınan ürünlerin yüzde

82’sini ertesi gün teslim edi­yor. Ayrıca HepsiJet ile anlaş­malı kargo fiyat avantajlarına ve rekabetçi teslimat seçenek­lerine sahip oluyorlar. Böylece hem zamandan hem de mali­yetten tasarruf ediliyor.” Hep­sipay ile iş ortaklarımıza öde­me ve vadelendirme hizmet­leri sunarak satış süreçlerini hızlandırdıkların belirten Öz­gün, iş ortaklarının %40’ının bu hizmetten faydalandığını ve HepsiPay’in 15,7 milyon müşterisi olduğunu söyledi. Özgün, Hepsiburada Premi­um'un 200 bin kullanıcısı ol­duğunu dile getirdi.

Özgün, yeni program İş Ortağım Platformu’na katı­lan satıcılara %60’a varan ko­misyon indirimleri, 1.000 TL HepsiAds reklam bakiyesi ve 29,99 TL’den başlayan avan­tajlı kargo fiyatları sundukla­rını açıkladı. Özgün, Hepsig­lobal ile de bugüne kadar 10 bin işletmeyi e-ihracata aç­tıklarını söyledi.

“Hepsiburada destekleri ile işimizi büyüttük”

Hepsiburada üzerinden satış yapan dört işletme temsilcisi İş Ortağım platformunun e-ticaret performanslarına katkısını anlattı. Aktif kıyafetler tasarlayan Los Ojos’un kurucusu Yaşar Tavşancı, “Hepsiburada limiti sayesinde satışlarımızda %40’lık bir artış sağlamayı başardık” dedi. Oteller için havlu, nevresim, çarşaf, yastık ve yorgan üreten Varol Tekstil’in yöneticisi Yaşar Varol, “HepsiJet’le siparişlerimizin tamamına yakını ertesi gün teslim edildiği için müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutuyoruz” dedi.

Boztepe Zeytincilik’in yetkilisi Cansu Bulan, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında %50 komisyon indiriminden yararlandım. Efsane Kasım dönemindeki kampanya katılımımız sayesinde de ayda 3 adede kadar düşen siparişim günde 100’e yükseldi” dedi. Nova Vera’nın Fabrika Müdürü Mustafa Al, “Sadece komisyon indirimlerinin değil, HepsiAds reklam bakiyesi desteğinin büyük faydasını gördük. Hepsiburada’daki kampanya dönemlerinde satışlarımızı %50’ye kadar arttırdık” diye konuştu.