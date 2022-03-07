Hepsiburada, 8 Mart’ta ‘Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar’ı ağırlıyor

Genç kadınları ve kız çocuklarını her alanda desteklemek üzere birçok farklı projeyi hayata geçiren, 2017 yılından bu yana ise ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Günü’ programıyla 30 bin kadın girişimciyi e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, bu kez de ‘mesleğin, yeteneğin ve emeğin cinsiyeti olmadığını’ ispatlayan kadınların hikayelerine odaklanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı ‘Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada’ isimli üç bölümlük video serisi bugün Hepsiburada’nın Youtube kanalında izleyicilerle buluşuyor.

Üç bölümden oluşan seride, aralarında Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı teknik direktörü Nurcan Çelik’in, Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan’ın ve İsmigül Yalçıner’in hikayesinin de yer aldığı pek çok kadının kariyeri anlatılıyor.

‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ etkinliği

Hepsiburada ayrıca, 8 Mart gecesi Maximum Uniq Hall’da TOG yararına gerçekleşecek ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ etkinliğinin ana sponsoru olarak da kadınları ve genç kızları desteklemeye devam ediyor.

Çağla Şikel’in sunuculuğunda gerçekleşecek olan, aralarında Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyumda üniversiteli genç kız ve kadınların yararına yürüyeceği defileyle başlayacak etkinlik, Cem Yılmaz’ın defilede sergilenen kombinleri açık artırmayla satışa sunmasıyla devam edecek.

Geceden elde edilen tüm gelir, üniversiteli genç kadınların eğitimi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonuna aktarılacak.