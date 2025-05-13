Hepsiburada açıkladı: Anneler Günü’nde en çok hangi hediyeler tercih edildi?

Hepsiburada verilerine göre 2025 Anneler Günü döneminde teknolojik cihazlar, kişisel bakım ve giyim ürünlerine talep önceki aya göre 4 kata varan artışlar gösterdi.

Espresso makineleri ve IPL cihazlarının satışları geçtiğimiz aya göre 4,5 kat artarken, robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler de öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışlarında 3 kata varan artış gözlemlendi.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri de yüksek ilgi gördü. Güneş koruyucuların satışı 3 kat, makyaj ürünlerinin ise 2 kat arttı. Nemlendiriciler, yüz bakım ürünleri ve makyaj bazları kullanıcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

Kadın giyim ve spor ayakkabı satışlarında da sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 50 oranında talep artışı yaşandı. Bu dönemde öne çıkan markalar arasında teknolojide Apple, Xiaomi, Samsung; ev aletlerinde Dreame, Philips, Roborock ve Dyson yer aldı. Kişisel bakımda ise Bioderma, La Roche-Posay, L’Oréal Paris ve Maybelline New York dikkat çeken markalar oldu.

Hepsiburada’nın lojistik markası HepsiJET’in sunduğu pazar günü teslimat hizmeti sayesinde, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere altı büyük şehirde binlerce hediye Anneler Günü’nde zamanında sahiplerine ulaştı.