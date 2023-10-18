Hepsiburada Efsane Kasım’a indirimleriyle hazır

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, "Efsane Kasım" hazırlıklarının son hızla devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Efsane Kasım, müşterilerimiz için indirim, iş ortaklarımız için daha fazla ciro, yeni müşterilere ulaşım, finansal ortaklarımız için yeni ürünlerini yeni ürünlerde buluşturmak, bizim için de bol çalışmak, yoğun bir ay demek. Ekonomiye baktığımızda kasımla birlikte, e-ticaretin etkisiyle bir büyüme olduğunu görüyoruz.

Böylece hem KOBİ'lere ciro hem de istihdam olarak ekonomiye önemli katkı sağlıyor. Hepsiburada olarak en uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimize ulaştırmak için çalışıyoruz, bunu da 100 binden fazla iş ortağımızla birlikte yapıyoruz. Platform üzerinde 100 milyondan fazla ürün bulunuyor. Kasım'a yoğun bir hazırlık döneminden geçerek geldik, indirimlerimiz, kampanyalarımız hazır."

“Bölge kalkınana kadar deprem şehirlerindeyiz”

Depremden bu yana o bölgede yoğun bir çalışma sürdüklerini de anlatan Özgün, “Uçtan uca yaptığımız plana da ‘deprem bölgesinde teknoloji ve ticaret gücü programı’ dedik. Küçük ve orta ölçekli şirketlere önce operasyonel destek verdik, daha sonra eğitim ve işlerini büyütmelerine yönelik çalışmalar yaptık. Verdiğimiz ’hepsiburada sözü’nü tutmaya devam edeceğiz ve bölge kalkınana kadar orada olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Özgün, son bir yıldır Azerbaycan’da ‘hepsiburada global’ adı altında yerel dille aktif olarak e-ticaret hizmeti sunduklarını kaydederek, “İsrail pazarında da deneme sürecindeyiz. Daha önce Azerbaycan’da olduğu gibi uygulamamızı canlıya aldık. Şu anda alt yapımızı kurma sürecindeyiz. Yatırım planlarımız bir iki ülke ile sınırlı değil. 2024 yılında başta yakın coğrafyalar olmak üzere Ortadoğu, yakın Avrupa pazarları ve Doğu Avrupa’da olmak istiyoruz” diye konuştu.

“3 müşteriden biri Akbank’lı olacak”

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz da bu alanda lider olduklarını belirterek, “KOBİ’ler Türkiye’de de ekonominin şah damarı konumunda. Covid - 19 öncesi ve sonrasını karşılaştırdığımızda 68 bin olan e- ticaret firması sayısı, geçen yıl itibarıyla 550 bin dolayına çıktı. Bu da bu sektörün 8 kat büyüdüğünü gösteriyor. Türkiye’de her 7 KOBİ’den bir tanesi e- ticaret platformları üzerinden satış yapıyor. Akbank olarak 3 yıl içerisinde bu pazarın üçte birine ulaşmayı hedefliyoruz. Pazar yerlerinde faaliyet gösteren 3 müşteriden 1’I Akbank’lı olacak” dedi.

Kadınlara özel kredi imkanı

Kadınlara özel olarak bir kredi ürünleri bulunduğunu anlatan Oğuz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan aldıkları fonla, yüzde 80 kredi garanti fonu kefaleti ile Hepsiburada’nın kadın iş ortaklarına 36 ay vade ile kredi imkanı sunduklarını dile getirdi. Kasım ayında işletmelerin cirosunun önemli oranda artacağını ön gördüklerini kaydeden Oğuz, şunları söyledi; “Dünyada toplam cironun yüzde 40'ı kasımda yapılıyor, Türkiye'de bu rakam yüzde 30'lar seviyesinde. İşbirliğimizde, Hepsiburada ödemelerini ilk kez Akbank üzerinden alan satıcılara aylık hak ediş tutarı üzerinden %3 oranında olmak üzere, 12 aylık sürede toplam 6.900 TL’ye varan chip para ödülü ve KOBİ’lerimize ‘Hoş Geldin’ kampanyası kapsamında 1 yıl boyunca ücretsiz 200 EFT ve 200 havale avantajımız bulunuyor.