Hepsiburada, kargo teslimat dolaplarını hizmete aldı

Müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Hepsiburada, alışveriş deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak inovatif hizmet modelleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Hepsiburada, kargo teslimat depolarını hizmete aldı.

Hepsiburada, yaptığı açıklama ile siparişlerin ev ve işyerleri dışında bir teslimat noktasından 7 gün 24 saat boyunca teslim alınabildiği Hepsimat modeline, Easy Point Express kargo teslimat dolaplarını da dahil ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ilk planda Beşiktaş, Moda, Kadıköy, Taksim, Şişhane olmak üzere 5 lokasyonda sunulan ve yaygınlaştırılması hedeflenen Hepsimat kargo teslimat dolap hizmeti, kişisel izolasyonun önem kazandığı bugünlerde herhangi bir sosyal temas gerektirmiyor.

Lokasyon sayısını artırmayı hedefliyor

Şu ana kadar Hepsimat teslimat noktaları arasına Vestel’in bayii ve kurumsal mağazalarından seçili lokasyonlar, Petrol Ofisi istasyonları ve bakkal, kırtasiye, çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafı dahil olmuştu. Hepsiburada, Hepsimat hizmetinin uygulama alanını genişleterek teslimat yapılacak lokasyon sayısını artırmayı ve bu hizmeti Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.