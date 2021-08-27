Hepsiburada, platform satışlarını ilk yarıyılda yüzde 58,2 artırdı

İSTANBUL/DÜNYA

NASDAQ Borsası’na kote olan ilk ve tek Türk şirketi Hepsiburada’nın platform satışları 2021’in ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,2 artarak 10,4 milyar TL’ye ulaştı. Halka arzı sonrası ilk finansal sonuçlarını açıklayan Hepsiburada, platform satışları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 38.2 artışla 5.9 milyar TL'ye taşıdı.

Hepsijet 81 ilde yaygınlaşırken, Hepsiexpress 40 marka ve 1800'den fazla mağaza ile hizmet vermeye devam ediyor. Hepsiburada'nın global pazardaki çalışmaları ise test ve pilot çalışmaların akabinde yayına alınacak. Hepsiburada'daki sipariş adetleri yüzde 37.9 artış göstererek 13.1 milyona ulaştı. 2021'in ilk 6 ayında ise sipariş sayıları 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 43.9 arttı.

Şirketin gelirleri ise 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 5.2 büyüyerek 1,754,7 milyon TL'ye ulaştı. Raporda pazaryeri gelirleri artışı dikkat çekerken, dağıtım hizmetlerinde yüzde 67.2'lik büyüme öne çıkıyor. Hepsiburada, 2021 sonu itibarıyla toplam platform satışlarının 28-29 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı.

Finansal sonuçları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, “Bugün itibarıyla toplam platform satışlarımızın değer bazında yaklaşık yüzde 70’ini Hepsiburada Pazaryeri’nde mağaza açan KOBİ’lerimiz gerçekleştiriyor. Bu tablo Hepsiburada’nın yerel kalkınma yoluyla Türk ekonomisine yarattığı katma değerin çarpan etkisiyle arttığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de KOBİ’lerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.

23 bin kadın girişimciye ulaştı

Emirdağ, “Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup dünya markası olma yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen tek yerli şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Platformumuzda yer alan 45 bini aşkın iş ortağımızla birlikte, geçen yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydederek 17 milyar TL’lik işlem hacmine imza atmıştık. 2021 ilk yarı sonuçları da şirketimizin güçlü performansını ve büyümeye odaklandığını kanıtlıyor” ifadesini kullandı. Emirdağ, “Giderek artan ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra rekabetçi fiyatlarımız, aktif müşteri sayımızın sürekli büyümesini sağladı ve sipariş adedi bu çeyrekte 13 milyon ile rekor kırdı. Lojistik imkanlarımızın gücüyle Türkiye’nin 81 ilindeki tüketicilere 24 saat içinde erişebiliyor olmamız bizi en cazip dijital platformlardan biri haline getiriyor. Bu sayede aktif satıcı sayımız da geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandı. 2017’de başlattığımız ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programının da 23 bin kadın girişimciye ulaşmış olması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu” diye konuştu.

“700 milyon dolarlık kaynak yarattık”

Demirağ, şunları söyledi: “Geleceğe yönelik hedefimiz, gerekli adımları atıp yatırımlara hız vererek yılın tamamında güçlü bir büyüme elde etmek ve müşteri sayımızı, sipariş sıklığımızı, satıcılarımızı, ürün yelpazemizi artırmak olacak. 1 Temmuz’da yaptığımız halka arzdan toplam 700 milyon dolarlık kaynak yarattık. Bu kaynak ve güçlü bilançomuzun da yardımıyla önümüzdeki önemli büyüme fırsatlarından heyecan duyuyoruz ve Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye pazarının bizim için bir dönüm noktası olduğu dikkate alınırsa, büyümeye öncelik vermek için doğru zamandayız.”

“Kârın negatifte olması brüt emtia değeri büyümesine öncelik vermekten kaynaklanıyor”

Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr (FAVÖK) 2021'in ikinci çeyreğinde negatif 188.6 milyon TL oldu, bu metrik 2020'nin ikinci çeyreğinde pozitif 71.1 milyon TL olarak öne çıkmaktaydı. Faiz, vergi ve amortisman öncesi kârın negatifte olmasının Brüt Emtia Değeri büyümesine öncelik vermekten kaynaklandığını açıklandı. SEC'e sunulan raporda bu metrik şu ifadelerle açıklanıyor: “FAVÖK düşüşü, öncelikle elektronikte pazar konumumuzu güçlendirmeye yönelik yatırımlar, yüksek frekans kategorilerine girme yatırımları ve düşük marjlı ürünlere yönelik yüksek müşteri talebinin yönlendirdiği düşük brüt katkıdan kaynaklanmaktadır. Büyüme ivmesine yatırım yapmak için 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla GMV yüzdesi olarak reklam giderimizde 1,5 yüzde puanlık (pp) artış da bu performansı etkiledi. Sonuç olarak, 2020 yılının ikinci çeyreği için 15,1 milyon TL net zarara kıyasla dönem net zararı 324,1 milyon TL oldu.”