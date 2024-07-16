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Hepsiburada Premium, 2 yılda 9,9 milyar TL fayda sağladı

İki yıl içinde 2,6 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium, sağladığı avantajlarla üyelerine toplamda 9,9 milyar TL değerinde fayda sağladı. Hepsiburada, bugün başlayacak olan ve 22 Temmuz’a kadar sürecek Büyük Premium İndirimleri ile ikinci yılını kutlayacak ve kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunacak.

Dünya Gazetesi
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Hepsiburada’nın üye­lik bazlı sadakat programı Hepsibu­rada Premium, ikinci yılını doldururken kullanıcılarına sunduğu avantajlarla öne çı­kıyor. Bu süre zarfında Premi­um’lulara toplamda 9,9 milyar TL'lik fayda sağlayan prog­ram, kullanıcılarının alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve kazançlı hale getirmeye de­vam ediyor. Hepsiburada Pre­mium’un ikinci yaşına özel Büyük Premium İndirimleri, 16-22 Temmuz arasında ger­çekleşecek.

Premium’lular 38 milyon sipariş verdi

Hepsiburada Premium üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve in­dirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriy­le toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 mil­yon siparişte ücretsiz kargo­dan yararlanan Premium’lu­lara bu avantajla da 1,3 milyar TL'lik bir tasarruf sağlandı.

Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeli­ğiyle kullanıcılar 2 yılda top­lamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi. İki yıl için­de Premium üyeleri, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı. Bu puanlar, akarya­kıt alımlarında indirim sağ­ladı. Premium üyeleri üye­likleri boyunca ücretsiz ran­devulu teslimat hizmetinden yararlandı. Bu hizmet, kulla­nıcıların siparişlerini iste­dikleri zaman aralığında tes­lim alabilmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sundu.

Kullanıcılarına yılda 10 bin TL kazandırıyor

Hepsiburada bu hizmetle ayda ortalama 4 online sipa­riş veren kullanıcılarına ay­da 835 TL, yılda 10 bin 20 TL kazandırıyor. Premiumlu­lar, 4 kargo hizmetinden 180 TL değerinde tasarruf sağ­larken, kapında iade ve ran­devulu teslimat hizmeti için de 50 TL'lik bir indirim elde ediyor. 100 TL değerinde ge­ri kazanma fırsatından fay­dalanan üyeler, 179,90 TL de­ğerinde hediye BluTV üyeli­ğine sahip oluyor.

Birer kez Burger King indirimi, kahve indirimi, yüzde 35 indirimli araç kiralama, yüzde 50 indi­rimli mobilya montajı, önce­likli çağrı merkezi kullanımı ve Premium özel kampanya­larından 2 kez deterjan satın alan üyeler toplamda 835 TL kazanç elde etmiş oluyor.

“Alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı hale getiriyoruz”

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Hepsibu­rada Pazarlama Grup Direk­törü Görkem Dereli, Hepsi­burada Premium’un ikinci yı­lında ulaştığı başarıdan çok memnun olduklarını söyleye­rek sözlerine şöyle devam etti: “Hepsiburada Premium, Tür­kiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı, bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fay­da sağlayarak, müşterilerimi­zin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik.

İki yıl gibi kı­sa bir sürede 2,6 milyon kulla­nıcıya ulaşmak, Premium’un sağladığı faydanın müşterile­rimiz nezdinde de kabul gör­düğünün önemli bir gösterge­si. Üyelerimizin alışveriş de­neyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sun­duğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük ya­şamlarına değer katıyor.”

Kullanıcıların bütçesine doğrudan katkı sağladı

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akar­yakıt puanlarından randevu­lu teslimat hizmetine kadar, Hepsiburada’nın geniş bir yel­pazede sundukları imkanla­rın kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden De­reli, “Özellikle, yüz milyon­larca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçla­rını en iyi şekilde karşılamak ve onlara her alışverişte daha fazla değer katmak için dur­maksızın çalışıyoruz” dedi.

 Premium üyelerin en çok tercih ettiği kategoriler ve ürünler

-Premium üyeleri, en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve kırtasiye kategorilerinden alışveriş yaptı.

-Süpermarket kategorisinde en çok satılan ürünler sırasıyla yüzey temizleme mendili, fındık kreması, soda ve tuvalet kağıdı oldu.

-İki yıl içinde 1,4 milyon adet soda tüketen Premium üyeleri, 681 ton fındık kreması, 1 milyon yüzey temizleme mendili satın aldı. Dünyayı 8 kez dolaşacak uzunlukta, 36 milyon adet tuvalet kağıdı sipariş edildi.

-Züccaciye kategorisinde en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih edilirken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın alındı.