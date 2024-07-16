Hepsiburada Premium, 2 yılda 9,9 milyar TL fayda sağladı
İki yıl içinde 2,6 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium, sağladığı avantajlarla üyelerine toplamda 9,9 milyar TL değerinde fayda sağladı. Hepsiburada, bugün başlayacak olan ve 22 Temmuz’a kadar sürecek Büyük Premium İndirimleri ile ikinci yılını kutlayacak ve kullanıcılarına çeşitli fırsatlar sunacak.
Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium, ikinci yılını doldururken kullanıcılarına sunduğu avantajlarla öne çıkıyor. Bu süre zarfında Premium’lulara toplamda 9,9 milyar TL'lik fayda sağlayan program, kullanıcılarının alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve kazançlı hale getirmeye devam ediyor. Hepsiburada Premium’un ikinci yaşına özel Büyük Premium İndirimleri, 16-22 Temmuz arasında gerçekleşecek.
Premium’lular 38 milyon sipariş verdi
Hepsiburada Premium üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan Premium’lulara bu avantajla da 1,3 milyar TL'lik bir tasarruf sağlandı.
Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeliğiyle kullanıcılar 2 yılda toplamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi. İki yıl içinde Premium üyeleri, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı. Bu puanlar, akaryakıt alımlarında indirim sağladı. Premium üyeleri üyelikleri boyunca ücretsiz randevulu teslimat hizmetinden yararlandı. Bu hizmet, kullanıcıların siparişlerini istedikleri zaman aralığında teslim alabilmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sundu.
Kullanıcılarına yılda 10 bin TL kazandırıyor
Hepsiburada bu hizmetle ayda ortalama 4 online sipariş veren kullanıcılarına ayda 835 TL, yılda 10 bin 20 TL kazandırıyor. Premiumlular, 4 kargo hizmetinden 180 TL değerinde tasarruf sağlarken, kapında iade ve randevulu teslimat hizmeti için de 50 TL'lik bir indirim elde ediyor. 100 TL değerinde geri kazanma fırsatından faydalanan üyeler, 179,90 TL değerinde hediye BluTV üyeliğine sahip oluyor.
Birer kez Burger King indirimi, kahve indirimi, yüzde 35 indirimli araç kiralama, yüzde 50 indirimli mobilya montajı, öncelikli çağrı merkezi kullanımı ve Premium özel kampanyalarından 2 kez deterjan satın alan üyeler toplamda 835 TL kazanç elde etmiş oluyor.
“Alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı hale getiriyoruz”
Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, Hepsiburada Premium’un ikinci yılında ulaştığı başarıdan çok memnun olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: “Hepsiburada Premium, Türkiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı, bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fayda sağlayarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik.
İki yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium’un sağladığı faydanın müşterilerimiz nezdinde de kabul gördüğünün önemli bir göstergesi. Üyelerimizin alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sunduğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük yaşamlarına değer katıyor.”
Kullanıcıların bütçesine doğrudan katkı sağladı
Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akaryakıt puanlarından randevulu teslimat hizmetine kadar, Hepsiburada’nın geniş bir yelpazede sundukları imkanların kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden Dereli, “Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onlara her alışverişte daha fazla değer katmak için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.
Premium üyelerin en çok tercih ettiği kategoriler ve ürünler
-Premium üyeleri, en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve kırtasiye kategorilerinden alışveriş yaptı.
-Süpermarket kategorisinde en çok satılan ürünler sırasıyla yüzey temizleme mendili, fındık kreması, soda ve tuvalet kağıdı oldu.
-İki yıl içinde 1,4 milyon adet soda tüketen Premium üyeleri, 681 ton fındık kreması, 1 milyon yüzey temizleme mendili satın aldı. Dünyayı 8 kez dolaşacak uzunlukta, 36 milyon adet tuvalet kağıdı sipariş edildi.
-Züccaciye kategorisinde en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih edilirken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın alındı.