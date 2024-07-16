Hepsiburada Premium, 2 yılda 9,9 milyar TL fayda sağladı

Hepsiburada’nın üye­lik bazlı sadakat programı Hepsibu­rada Premium, ikinci yılını doldururken kullanıcılarına sunduğu avantajlarla öne çı­kıyor. Bu süre zarfında Premi­um’lulara toplamda 9,9 milyar TL'lik fayda sağlayan prog­ram, kullanıcılarının alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve kazançlı hale getirmeye de­vam ediyor. Hepsiburada Pre­mium’un ikinci yaşına özel Büyük Premium İndirimleri, 16-22 Temmuz arasında ger­çekleşecek.

Premium’lular 38 milyon sipariş verdi

Hepsiburada Premium üyeleri, iki yıl içinde üyelere yapılan özel kampanya ve in­dirimlerle 6 milyar TL fayda elde ederken, alışverişleriy­le toplamda 649 milyon TL Hepsipara kazandı. 38 mil­yon siparişte ücretsiz kargo­dan yararlanan Premium’lu­lara bu avantajla da 1,3 milyar TL'lik bir tasarruf sağlandı.

Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeli­ğiyle kullanıcılar 2 yılda top­lamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi. İki yıl için­de Premium üyeleri, Petrol Ofisi’nden 113,9 milyon puan kazandı. Bu puanlar, akarya­kıt alımlarında indirim sağ­ladı. Premium üyeleri üye­likleri boyunca ücretsiz ran­devulu teslimat hizmetinden yararlandı. Bu hizmet, kulla­nıcıların siparişlerini iste­dikleri zaman aralığında tes­lim alabilmelerini sağlayarak büyük bir kolaylık sundu.

Kullanıcılarına yılda 10 bin TL kazandırıyor

Hepsiburada bu hizmetle ayda ortalama 4 online sipa­riş veren kullanıcılarına ay­da 835 TL, yılda 10 bin 20 TL kazandırıyor. Premiumlu­lar, 4 kargo hizmetinden 180 TL değerinde tasarruf sağ­larken, kapında iade ve ran­devulu teslimat hizmeti için de 50 TL'lik bir indirim elde ediyor. 100 TL değerinde ge­ri kazanma fırsatından fay­dalanan üyeler, 179,90 TL de­ğerinde hediye BluTV üyeli­ğine sahip oluyor.

Birer kez Burger King indirimi, kahve indirimi, yüzde 35 indirimli araç kiralama, yüzde 50 indi­rimli mobilya montajı, önce­likli çağrı merkezi kullanımı ve Premium özel kampanya­larından 2 kez deterjan satın alan üyeler toplamda 835 TL kazanç elde etmiş oluyor.

“Alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı hale getiriyoruz”

Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Hepsibu­rada Pazarlama Grup Direk­törü Görkem Dereli, Hepsi­burada Premium’un ikinci yı­lında ulaştığı başarıdan çok memnun olduklarını söyleye­rek sözlerine şöyle devam etti: “Hepsiburada Premium, Tür­kiye’de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı, bu programla Premium’lulara iki yılda 9,9 milyar TL’lik fay­da sağlayarak, müşterilerimi­zin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik.

İki yıl gibi kı­sa bir sürede 2,6 milyon kulla­nıcıya ulaşmak, Premium’un sağladığı faydanın müşterile­rimiz nezdinde de kabul gör­düğünün önemli bir gösterge­si. Üyelerimizin alışveriş de­neyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sun­duğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük ya­şamlarına değer katıyor.”

Kullanıcıların bütçesine doğrudan katkı sağladı

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akar­yakıt puanlarından randevu­lu teslimat hizmetine kadar, Hepsiburada’nın geniş bir yel­pazede sundukları imkanla­rın kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını ifade eden De­reli, “Özellikle, yüz milyon­larca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı. Hepsiburada olarak, kullanıcılarımızın ihtiyaçla­rını en iyi şekilde karşılamak ve onlara her alışverişte daha fazla değer katmak için dur­maksızın çalışıyoruz” dedi.

Premium üyelerin en çok tercih ettiği kategoriler ve ürünler

-Premium üyeleri, en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve kırtasiye kategorilerinden alışveriş yaptı.

-Süpermarket kategorisinde en çok satılan ürünler sırasıyla yüzey temizleme mendili, fındık kreması, soda ve tuvalet kağıdı oldu.

-İki yıl içinde 1,4 milyon adet soda tüketen Premium üyeleri, 681 ton fındık kreması, 1 milyon yüzey temizleme mendili satın aldı. Dünyayı 8 kez dolaşacak uzunlukta, 36 milyon adet tuvalet kağıdı sipariş edildi.

-Züccaciye kategorisinde en fazla döküm tava seti, sağlık-güzellik kategorisinde saç bakım toniği ve bitkisel bakım kompleksi tercih edilirken, ev tekstili kategorisinde otel yastığı satın alındı.