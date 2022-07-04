Hepsiburada Premium kullanıma açıldı

Hepsiburada, Hepsiburada Premium üyelik modelini hayata geçirdi. Yeni servis Türkiye’de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

Hepsiburada’dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Premium’a, aylık sadece 9.90 TL‘ye dileyen herkes üye olabiliyor. Hepsiburada Premium’un avantajlar ve fırsatlar dünyasına adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri yüzde 3 Hepsipapel Kazancı.

Bu sayede belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3’ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek.

Hepsiburada Premium üyelerine montaj hizmeti

Açıklamaya göre Hepsiburada Premium üyeleri, 25 TL üzeri siparişlerinde ücretsiz kargo imkanının yanı sıra mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. Böylece ortalama 500 TL olan mobilya montajı ve ortalama 275 TL olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar.

BluTV aboneliği

Öte yandan Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34,90 TL olan BluTV’ye hediye olarak abone olabilecek. Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak ve çok avantajlı koşullarla ürün ya da hizmetler alınabilen Hepsiburada Premium dünyasına birçok yeni ayrıcalık eklenecek.