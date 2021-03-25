Hepsiburada uçak bileti satışına 3 taksitle girdi

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada, Hepsifly markasıyla uçak bileti satışına başladı. Yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için başlayan bilet alışverişinde özel bir uygulama ile sektöre “merhaba” dedi. Ödemede peşin fiyatına 3 taksit seçeneği sunan şirket, rekabete de hızlı bir giriş yaptı.

Bu alana girmek için bir süredir hazırlık yapan platform, TÜRSAB’dan haksız rekabete yol açacağı görüşüyle onay alamamıştı. 14 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girince dijital platformların seyahat acenteliğinin de önü açılmış oldu. Buna göre seyahat acenteliği hizmeti sayılan ürün ve hizmetlerin satışının olduğu online mecralarda başka bir ürün ve hizmet satışının olmaması şartı getirildi.

Taahhüt alındı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Birlik olarak bizim de itirazımız bu noktadaydı. Diğer ürünlerin satıldığı mecrada uçak biletinin satılmaması gerektiğini savunuyorduk. Bakanlığın yönetmelik değişikliği sonucunda itiraz noktamız ortadan kalkmış oldu. Tıpkı diğer seyahat acentelerinde olduğu gibi platformun başvuru dosyasına ait işlemleri biz yaptık, Bakanlık onayı verdi. Ek olarak bilet satışı yapılacak platform dışında başka bir mecrada satış olmayacağı yönünde taahhüt de aldık.” dedi.

Yönetmelik değişikliğinin ardından harekete geçen Hepsiburada 13 Mart’ta Hepsifly adıyla turizm acentesini kurdu ve Hepsifly adıyla ayrı bir dijital platform oluşturdu. İki gün önce de aktif satışa geçti.

Cep telefonu, tv, bilgisayar, kozmetik, mutfak eşyalarının da aralarında olduğu çeşitli ürün gruplarında satış yapan popüler platform, bilet satışını ayrı bir şekilde oluşturduğu Hepsifly adlı siteden yapıyor. Bu platforma yeni bir üyelik gerektirmeden giriş yapılıp benzerleri gibi tarih ve şehir seçerek bilet fiyatı seçimine geçiliyor.

Rekabete taksitle başladı

Şirket, benzerlerinden farklı bir ödeme şekliyle bu sektöre giriş yaptı. Kullanıcılarına 200 lira ve üzerinde olan bilet alışverişinde peşin fiyatına 3 taksit seçeneği sundu.

Bilet fiyatlarında farklı uygulamaların sürekli gündeme geldiğini vurgulayan Bağlıkaya, seyahat acentelerinin haksız rekabet oluşturacak tüm faaliyetlere karşı olduklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankalardaki gücünü kullanıp maliyetinin altında ürün ve uygulama sunanlar maalesef haksız rekabet oluşturuyor. Kimi acenteler finansal gücünü kullanarak servis bedelini müşteriden almayarak bilet fiyatını düşürüyor. Bu da daha küçük yapıda olan yüzlerce seyahat acentesini zor durumda bırakıyor. Biz servis bedeli ile bilet fiyatının ayrıştırılmaması gerektiğini talep ediyoruz. Bu konuda bir düzenleme talebimiz var.”

Hepsiburada'nın ayrı bir platformla hizmete başladığı bu alan için N11, Trendyol gibi diğer e-ticaret şirketlerinin de hazırlık yaptığı biliniyor.