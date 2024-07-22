Hepsiburada ve N Kolay'dan yeni işbirliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank müşterileri, Hepsiburada'dan yaptığı alışverişte N Kolay Taksit Alışveriş Kredisiyle, 3 aydan 36 aya varan vadelerde, 500 liradan 100 bin liraya uzanan geniş tutar aralığında alışveriş yapılabiliyor.

Aktif Bank müşterileri, dosya masrafı bulunmadan dijital, hızlı ve bol taksitli N Kolay Taksit Alışveriş Kredisini kolaylıkla kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsipay Finansal Teknoloji ve Ödeme Çözümleri Grup Direktörü Soner Beyhan, Hepsiburada'nın genişleyen ödeme çözümlerinin müşterilerine kolaylık sunduğunu, aynı zamanda e-ticaretin de büyümesine katkı sağladığının altını çizdi.

Seyhan, "Müşterilerimize onların alım gücünü artıran, güvenli, hızlı, pürüzsüz ödeme ve vadelendirme çözümleri sunuyoruz. İş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarla müşterilerimize sunduğumuz kredi ve ödeme alternatiflerimizi genişletiyoruz. N Kolay ile yaptığımız bu iş birliği de müşterilerimize en geniş ve en kolay ödeme seçenekleri sunma yaklaşımımıza dayanıyor. Yaptığımız işbirlikleriyle müşterilerimizin yanında olmaya ve e-ticaretin büyümesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aktif Bank Perakende ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Cem Martı da perakende alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha katmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Martı, dijital bankaları N Kolay ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştırdıklarını, her zaman hızlı ve pratik çözümler sunmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en önemli e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile yaptığımız işbirliği kapsamında, N Kolay Taksit Alışveriş Kredisi ile müşterilerimizin alışveriş deneyimini iyileştirmenin yanı sıra dosya masrafsız krediyle bol taksitli alışveriş yapabilmelerine imkân tanıyoruz. Perakende sektörüne katkı sağlayacak bu tip iş ortaklıklarımızı sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.