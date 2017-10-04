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Hepsiburada.com satış için yetki verdi

e-ticaret sitesi Hepsiburada.com, dünyaca ünlü yatırım ve finansman şirketi Goldman Sach ile satış teklifleri için anlaştığını duyurdu.

Hepsiburada.com satış için yetki verdi
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e-ticaret devlerinden Hepsiburada.com, satış işlemleri için Goldman Sachs Group ile anlaşma yaptı.

Konuyla ilgili Bloomberg International'a demeç veren Doğan Online'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, aynı zamanda Amazon.com'un Hepsiburada.com'u satın almak istediği iddialarına ilişkin yorum yapmamayı tercih etti.

Amazon.com Ağustos ayında Türkiye'de ofis açma kararı almıştı.

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