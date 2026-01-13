Hepsiburada’da “Büyük Ocak İndirimleri” başladı

Sömestir tatilinin yaklaşmasıyla karne hediyesi arayışları hız kazanırken, Hepsiburada kampanyada özellikle teknoloji ürünlerine dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında laptoplarda sepette net %5 indirim uygulanırken, seçili tabletlerde 2.000 TL’ye varan sepet indirimi sunuluyor.

Oyun severler için de avantajlar var. Oyuncu ekipmanları ve monitörlerde sepette net %5 indirim sağlanırken, çocukların güvenli iletişimini destekleyen seçili akıllı çocuk saatlerinde %10 indirim kampanyaya dahil edildi.

Oyuncak ve kutu oyunlarında sepette yüzde 40’a varan fırsat

Tatili daha verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen aileleri hedefleyen kampanyada, çocukların öğrenme ve keşfetme süreçlerini destekleyen ürünlere de geniş yer ayrıldı. Oyuncaklar ve kutu oyunlarında sepette %40’a varan indirim sunulurken, ailelerin birlikte vakit geçirmesini teşvik eden seçenekler öne çıkarıldı.

Kayak ve outdoor ürünlerinde ek yüzde 15 indirim

Kış tatilini kayak merkezlerinde ya da doğada geçirmeyi planlayanlara yönelik olarak spor ve outdoor ürünlerinde mevcut indirimlere ek net %15 indirim uygulanıyor.

Şehir içi kullanıma hitap eden ürünlerde de kampanya dikkat çekiyor. Montlarda %15 indirim sunulurken, kış aylarının vazgeçilmezi olan seçili marka botlarda sepette net %50 indirim fırsatı sağlanıyor.

Ev konforu ve günlük yaşam ürünlerinde kış kampanyası

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla ev konforuna yönelik ürünler de kampanyada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Hepsiburada, soba ve ısıtıcılarda net %10 indirim sunarken; battaniye, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde sepette %50’ye varan indirim fırsatlarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Günlük rutini kolaylaştıran ürünlerde de indirimler dikkat çekiyor. Kahve ve çay makinelerinde sepette net %10 indirim sağlanırken, sağlık ve bakım ürünlerinde net %15 indirim uygulanıyor. Ayrıca seçili kişisel bakım ürünlerinde sepette %50’ye varan indirim kampanya kapsamında yer alıyor.