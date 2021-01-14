Hepsiburada’da İK Grup Başkanlığı'na Esra Beyzadeoğlu atandı

Hepsiburada'nın İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevine, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm konusunda deneyimli Esra Beyzadeoğlu getirildi. Beyzadeoğlu, yeni görevine Ocak 2021 itibarıyla başladı.

Lise eğitimini İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nde tamamlayan Esra Beyzadeoğlu, Sabancı Üniversitesi’nden işletme yüksek lisansına sahip. İş analizi, proje yönetimi, yönetim ve teknoloji danışmanlığı gibi farklı alanlarda 20 yılı aşkın sektörel tecrübesi bulunuyor.

Çalışma hayatına 2000 yılında Osmanlı Bankası’nda teknoloji organizasyonunda Proje Yetkilisi ve İş Analisti olarak başlayan Beyzadeoğlu, ardından Ziraat Teknoloji ve Accenture Consulting’de farklı yönetici kademelerinde çalıştıktan sonra 2011-2018 arasında Akbank Bilgi Teknolojileri’nde Bölüm Başkanı olarak görev yaptı.

Beyzadeoğlu, 2018’den bugüne kadar Alternatif Bank’ta Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık, CRM ve Operasyonlar’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.