'Hepsiburada’da Kasım'da saniyede 12 ürün satıldı

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği indirimlerle hane halkına 4 milyar liralık avantaj yaratan Hepsiburada, 2024 yılında bu rakamı iki katına çıkararak tüketicilere 8 milyar TL’lik tasarruf imkanı yarattı. Kasım ayı boyunca Hepsiburada platformu 500 milyon ziyaret alırken saniyede 12 ürün satıldı.

En yoğun alışveriş günü Pazartesi olarak dikkat çekerken, kullanıcıların en çok alışveriş yaptığı saat ise 17.00-18.00 aralığı oldu. Şehir bazında ise 3 büyük il dışında Bursa, alışverişte liderliği kimseye bırakmazken onu Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya takip etti. En çok sipariş alınan gün olan 11 Kasım’da ise Hepsiburada’yı ziyaret sayısı geçen seneye kıyasla yüzde 20 artarak yeni bir rekora imza atıldı.

22 ayar altın bilezik satışlarındaki artış dikkat çekti

Son dönemde popülaritesi hızla artan robot süpürgelere olan talep artmaya devam ederken robot süpürge satışları geçtiğimiz yıla göre ikiye katladı ve 49 bine yakın satış adedine ulaştı. Satışlarını en çok artıran ürünler arasında en ilgi çekenlerden biri de 22 ayar altın bilezik oldu.

Kasım ayının en çok büyüyen kategorisi kozmetik kategorisinde yüz bakım ürünleri, saç bakım ürünleri ve makyaj malzemeleri öne çıktı. Moda kategorisinde öne çıkan ürünler ise triko kazaklar, oversize gömlekler, rahat kesim taytlar ve sweatshirtler oldu. Anne-bebek kategorisinde ise anne sütü arttırmayı destekleyen ürünler, ateş ölçerler, bebek temizlik ürünleri ve bebek kıyafetleri yoğun ilgi gördü.

Kartsız ve taksitli ödemelere yoğun ilgi

Hepsiburada Limiti, Hepsifinans ve alışveriş kredisi gibi kartsız taksitli ödeme çözümleri, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Bu yöntemle gerçekleştirilen satışlarda sepet tutarı, yıl ortalamasına göre yüzde 72 daha yüksek gerçekleşti. Ayrıca, kartsız ödeme yöntemleriyle yapılan alışverişlerin yüzde 45'inde 3 ay erteleme özelliği kullanıldı.