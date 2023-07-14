Hepsiburada’da Şahane Temmuz başladı

L’Oréal, Finish, Prima, Mavi, Puma, Defacto, Nike gibi kendi kategorisinin önde gelen markalarında kaçırılmayacak fırsatlar sunulurken, Madame Coco, English Home, Chakra gibi sevilen markaların ürünleri de farklı kampanyalarla Temmuz ayı boyunca Hepsiburada’da yer alacak.

Teknoloji kategorisinde de Apple, Huawei, Samsung, Lenovo gibi markalarda kaçırılmayacak fırsatlar olacak. Hepsiburada’nın Premium üyeleri ise kampanya süresince özel fırsatlardan yararlanma imkanına sahip olacaklar.

Süpermarket Festivali Burada

Temmuz ayı boyunca seçili Air Wick oda kokularında sepette %20 indirim, seçili Vanish markalı ürünlerde sepette %20 indirim, Finish Ultimate Plus bulaşık makinesi deterjanlarında sepette %20 indirim, seçili Bref ürünlerinde 2.si 1 TL, Solo ve Selpak ürünlerinde 2.si 1 TL fırsatına ek olarak Eczacıbaşı ürünlerinde 500 TL’ye 50 TL indirim Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Ev - Yaşamda Fırsat Köşesi

17-19 Temmuz tarihleri arasında halılarda sepette yüzde 50 indirimin yanı sıra Chakra dekorasyon ürünlerinde 20- 22 Temmuz tarihleri arasında 1 alana 1 hediye Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor.

Giyim Ürünlerinde Fırsatlar

Hepsiburada, 31 Temmuz’a kadar gerçekleştirilecek Şahane Temmuz kapsamında moda tutkunları için düzenlediği kampanyalarla kullanıcılar cazip fırsatlar yakalayabilecek. Plaj ve outdoor ürünlerinde sepette net indirimlerin yanı sıra spor kategorisinde bisiklet, scooter ürünlerindede kampanyalar müşterileri bekliyor.

Gıda ve İçecek Ürünlerinde Fırsatları Kaçırma

Şahane Temmuz’a özel Servet Şekerleme ürünlerinde %35 indirim, Züber markalı ürünlerde sepette %35 indirim ve Altınmarka ürünlerinde %40 indirimlerle Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Anne - Çocuk Şenliği

Hepsiburada, Marka Günleri kapsamında seçili Prima bebek bezlerinde sepette %20 indirim, GOO.N bebek bezlerinde sepette %15 indirim ve Pure Baby bebek bezi ve ıslak mendillerde 2.si 1 TL kampanyası uyguluyor.

Geleceğin Galaxy’si için Ön Kayda Özel 2.000 TL Kupon Fırsatı

Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Samsung’un yeni lansman ürünleri de çok yakında Hepsiburada’da yerini almaya hazırlanıyor. Değişim isteyenler, risk alanlar ve eğlence arayanlar için sıra dışı bir deneyim vadeden seri Hepsiburada üzerinden ön sipariş veren kullanıcılara özel 2000 TL kupon fırsatıyla sunuluyor.

Teknoloji Aksesuarlarında Kaçmaz Fiyatlar

17 - 21 Temmuz tarihleri arasında bluetooth kulaklık ve powerbank modellerinde de indirimler olacak. Yaz döneminde outdoor spor aktivitelerine ayrılan zaman da arttığı için adım, kalori, nabız takip edebilen akıllı saat ve bileklikler de bu kampanya döneminde indirimli ürünler arasında ön plana çıkıyor.

Hepsiburada’nın her hafta yaptığı Cumadan Pazara telefon indirimleri Temmuz ayı boyunca da devam edecek. Telefonunu yenilemek isteyen müşteriler için her hafta seçili modellerde en iyi fiyatlara ek, alışveriş kredisi ya da Hepsiburada limiti ile ödeme kolaylıklarıyla müşterilere büyük fırsatlar sunuluyor.

Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde Yaz Şenliği

Hepsiburada’daen çok tercih edilen ve sevilen markalarının güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakımına, cilt yenileyici kremlerinden, serumlarına kadar birçok seçili üründe 14 Temmuz’da özel avantajlı fiyatlar sunuyor. Geniş ürün seçenekleriyle sevilen markalardan The Body Shop ürünlerinde %50 indirim, Urban Care kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde sepette %15 indirim ve Jeuvenile, Facelab ve Luis Bien markalı ürünlerde sepette %50 indirim sunuyor.