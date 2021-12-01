Hepsiburada'da Teknoloji Grup Başkanlığı'na Alexey Shevenkov getirildi

E-ticaret platformu Hepsiburada’da gerçekleştirilen üst düzey atama ile Teknoloji Grup Başkanlığı (CTO) görevine Alexey Shevenkov getirildi. Shevenkov, 6 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayacak. Halihazırda CTO görevini yürüten Gürkan Coşkuner ise Bilişim Grup Başkanlığı (CIO) görevini üstlenecek.

Teknoloji alanında önemli bir deneyime sahip olan ve 2005’ten bu yana Rusya’nın önde gelen teknoloji grubu Yandex’te çalışan Shevenkov, son beş yıldır da grubun e-ticaret amiral gemisi Yandex.Market’te CTO olarak görev yapıyordu. Yandex’e 2005’te yazılım geliştirici olarak katılan Shevenkov, 2009’da yazılım mühendisliği departmanının başına geçti ve 2016’da Yandex.Market’in CTO’su oldu. Yandex’teki görevi süresince Yandex.Market, Yandex.Uslugi, Yandex.Delivery ve Beru gibi birçok farklı e-ticaret hizmetinin faaliyete geçirilmesine katkıda bulundu. Yandex'e katılmadan önce Luxoft'ta yazılım geliştirici olarak çalışan Shevenkov, yüksek lisans eğitimini Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.