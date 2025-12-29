Hepsiburada'da üst düzey görev değişimi hazırlığı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son yıllarda finansal disiplini güçlendirmeye ve şirket temellerini sağlamlaştırmaya odaklanan Hepsiburada ve Gökçetekin, bu aşamanın tamamlanmasının ardından liderlik geçişinin başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Sürecin, sürekliliğin ve icra momentumunun korunacağı bir çerçevede, sorumlulukların düzenli bir şekilde devredilmesinin ardından 1 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze, Gökçetekin'in görev süresi boyunca şirketin finansal disiplinini güçlendirdiğini ve uzun vadeli stratejisini hayata geçirme kabiliyetini pekiştirdiğini belirtti.

Gökçetekin'e şirkete katkıları için teşekkür eden Lomtadze, şunları kaydetti:

"Bu geçişi, süreklilik ve operasyonların kesintisiz devamına odaklanarak birlikte planladık. Ayrıca şunu da önemle belirtmek isterim, Hepsiburada'nın bir sonraki liderlik döneminin şirket içinden yetişen liderlerle inşa edilmesine karar verdik."

Nilhan Onal Gökçetekin de ekip olarak Hepsiburada'da inşa ettikleri ve oluşturdukları değerle gurur duyduklarını vurguladı.

Şirketin güçlü bir iş modeliyle desteklenen sağlam bir finansal yapıya sahip olduğuna işaret eden Gökçetekin, "Devir teslimin sorunsuz ve sorumlu bir şekilde tamamlanması ve Hepsiburada'nın uzun vadeli başarısını desteklemek için şirket ve liderlik ekibiyle yakın çalışmaya devam edeceğim. Geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir profesyonel yolculuğa adım atacağım." değerlendirmesinde bulundu.